El Manchester City celebró por todo lo alto el haber revalidado el título de la Premier League después de una cerrada lucha con un Liverpool que no se lo puso nada fácil. Tanto en el terreno de juego al acabar el partido contra el Brighton & Hove Albion como en los vestuarios, los de Guardiola se desataron para celebrar el triunfo.

Y junto al técnico catalán y los suyos lo vivió también el hincha más ilustre de los 'citizens', el cantante Noel Gallagher, que eufórico no dudó en cantar con ellos uno de los temas más míticos de su época en el grupo Oasis, 'Wonderwall'.

A coro, el cantante, los futbolistas y el cuerpo técnico del brillante campeón de la Premier League disfrutaron al máximo del momento, que muchos de ellos registraron con sus teléfonos móviles antes de pasar a cánticos algo más habituales en estas situaciones...

🤗 Noel Gallagher singing Wonderwall with the Man City squad in the changing room! 🤗 pic.twitter.com/ZmnseSzjv1