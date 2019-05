Premier League Kompany y el disparo salvador en el que nadie creía Un preciso tiro lejano del belga coloca al Manchester City a solo un paso del título liguero «No llegué tan lejos en mi carrera para tener compañeros jóvenes diciéndome cuándo debo chutar o no»

S. D. @abc_deportes Actualizado: 07/05/2019 11:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al Manchester City le costó un mundo doblegar al Leicester, un equipo muy inferior sobre el papel, pero que puso en peligro la ventaja de los de Pep Guardiola en estas últimas jornadas de la Premier League, en la que buscan el título liguero. Ahora, tras lo sucedido este lunes, está solo a una victoria.

Los 'citizens' se acabaron apuntando el triunfo, pero gracias a un protagonista inesperado: Kompany. El belga fue el autor del gol que les dio finalmente la victoria aunque para lograrlo tuvo que hacer caso omiso de los gritos y las recomendaciones de sus compañeros.

El defensa no había marcado en todo el año y por eso cuando se asomó al área con el balón controlado la mayoría de sus compañeros sobre el terreno de juego le pidieron que no tirara y cediera la pelota a otro. Pero lejos de hacerles caso Kompany se inventó un impresionante disparo lejano ante el que nada pudo hacer el meta rival. Delirio y alivio a partes iguales recorrieron el césped cuando el balón besó la red.

La escena la reconoció el propio Kompany al acabar el choque: «Yo escuchaba a algunos gritar ‘no tires, no tires’. Pero no llegué tan lejos en mi carrera para tener compañeros jóvenes diciéndome cuándo debo chutar o no». «Llevo quince años diciendo a mi gente que algún día marcaría un gol como este» aseguró ante las cámaras de ESPN.

«No se trata de la cantidad de goles que haces sino de cuándo los haces. Hoy se demostró la diferencia. Necesitábamos algo especial. Nadie esperaba que yo fuera a marcar, pero creí en mis posibilidades y tiré. Ya hice goles bonitos, pero no tan importantes».

En el 2012, marcó el gol de la victoria crucial (1-0) frente al Manchester United en el Etihad Stadium.



Hoy, de nuevo en el Etihad Stadium, Vincent Kompany ha marcado un GOLAZO que puede significar un título.



EL DE LOS MOMENTOS CRUCIALES 🔵 #mancitypic.twitter.com/4Rk8lQS1Xq — ManCity Twitt 🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿🐝 (@mancitytwitt) 6 de mayo de 2019

También tras el partido las cámaras grabaron al 'Kun' Agüero reconociéndole entre risas al propio héroe que desde el banquillo le había gritado que no tirase: «¡Te dije que no tiraras!»

"I told you don't shoot!"



Sergio Aguero has some pretty bad advice for Vincent Kompany



📺 Watch more on #MNF now: https://t.co/aDECtKCybjpic.twitter.com/DXywSyKWTr — Sky Sports MNF (@SkySportsMNF) 6 de mayo de 2019

En las redes sociales Sterling también se arrepintió de la desconfianza mostrada hacia su compañero, plasmada en una de las fotografías del encuentro: «Mi cara gritando ‘no Vinny, ¿por qué haces eso? ¿Qué tiro es ese, tío?’ Un capitán, increíble»