Premier League La contundente réplica de Klopp a Guardiola «Para mí, el Manchester City es el mejor equipo del mundo», responde el técnico alemán a los elogios del catalán

S. D. | EFE

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, replicó a Pep Guardiola, quien aseguró que los 'reds' son el mejor equipo de Europa, y dijo que el Manchester City es, en su opinión, «el mejor equipo del mundo».

«Es un partido muy complicado. Es (El City) un equipo muy fuerte, con un entrenador increíble. Tenemos que ser valientes como en los otro partidos. Para mí, son el mejor equipo del mundo. Es mi opinión», expresó el estratega alemán en la rueda de prensa previa al decisivo encuentro que les enfrentará este jueves.

Mientras que Guardiola no confirmó si Kevin de Bruyne estará o no este jueves sobre el césped del Etihad Stadium -el belga será probado antes del encuentro para ver su estado físico-, Klopp indicó que él espera que De Bruyne se vista de corto.

«Es un futbolista fabuloso. Perder a un jugador como él es un golpe tremendo. Es un clase mundial. Espero que esté de vuelta. Estoy feliz con que vuelva y no se lesione de nuevo. Todo al que le guste el fútbol, debe encantarle», aseguró.

Por su parte, Klopp anunció que el centrocampista inglés James Milner volverá a ser de la partida después de perderse los partidos contra el Newcastle y el Arsenal debido a una lesión en el muslo.

El Liverpool visitará al City con una ventaja de siete puntos en la tabla y con la posibilidad de alejarlos a diez, lo que les dejaría en una posición inmejorable para lograr su primer título liguero desde hace treinta años.

«Es una oportunidad para nosotros»

«Sé que hoy nadie confía en nosotros, no nos dan un duro, pero es lo que hay. Tenemos una buena oportunidad y solo nos queda concentrarnos en lo que podemos hacer para ganar el partido», declaró por su parte el técnico catalán del City.

«La realidad es la que es. Tenemos 7 puntos de diferencia. Es solo el segundo partido de la segunda vuelta y queda mucho por jugar. Creo que es una gran oportunidad para nosotros para reducir el golpe y meternos de nuevo», argumentó Guardiola

Sobre cómo le ha tomado el Liverpool la medida a su equipo, el técnico del City explicó que no puede «imaginar que lo que sucedió en el pasado vaya a pasar en el futuro. Cuando ganamos siempre, no creo que seamos imbatibles. De hecho creo que nos puede ganar cualquier equipo, y lo mismo al revés. La temporada pasada el Liverpool nos ganó, pero eso no significa que no podamos ganarlos. De hecho lo hicimos, 5-0 en casa el año pasado. Cada partido es distinto, y lo que pasó forma parte del pasado».