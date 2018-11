Premier League Balotelli se mofa de la derrota del Manchester United El delantero italiano no dudó en celebrar el triunfo del que fue su equipo durante tres años contra el eterno rival

S.D.

Prometía ser uno de los mejores delanteros de Europa, pero su vida profesional siempre ha estado rodeada de polémica. Mario Balotelli, que actualmente milita en el Niza francés, ha vuelto a ser noticia en Inglaterra y no precisamente por actividad su deportiva.

El delantero italiano ha comentado una publicación que el Manchester City colgó en Instagram para celebrar el triunfo ante el United. No desaprovechó la ocasión Balotelli para atacar al equipo del que fue rival durante los años 2010 y 2013.

«Una vez azul, siempre azul. Manchester United una y otra vez», escribió el ariete del Niza. Balotelli llegó al Manchester City procedente del Inter de Milán. Su complicado carácter eclipsó su prometedora carreca futbolística y, por el momento, no ha conseguido demostrar el nivel que se esperaba de él.

A raíz de su comentario en las redes sociales, muchos aficionados del United le han reprochado que nunca hizo nada en el City, llegando a recordarle la fotografía de su famoso «Why always me?», ¿por qué siempre yo?