Fútbol Pochettino, más que una rivalidad «Sería imposible para mí entrenar al Barcelona porque emocionalmente estoy ligado al Español», asegura el técnico del Tottenham

Sergi Font

Mauricio Pochettino se medirá este miércoles al Barcelona afrontando unos sentimientos que no le son nuevos. Ya los sintió cuando vestía la camiseta del Español o cuando posteriormente entrenó al equipo perico, eterno rival ciudadano de los culés. Su trayectoria en el Tottenham le ha colocado entre los mejores entrenadores del panorama actual, motivo por el que no sería descartable que el Barcelona se interesara en él en un futuro, lo que ya sucedió antes de que Valverde se hiciera cargo del banquillo azulgrana. El argentino ha querido dejar las cosas claras. «Pienso que sería imposible para mí entrenar al Barcelona porque emocionalmente estoy ligado al Español. Me siento identificado con el club y sus colores de una forma muy grande. Mis lazos con el Español son tan grandes hacen que sea imposible que me plantee entrenar al Barcelona. Tengo valores. Sería como si Messi fuera al Español. Me lo han preguntado muchas, muchas veces. Cada vez que digo una respuesta puede interpretarse de manera diferente, por eso hoy quiero ser claro. Creo que me sería imposible gestionar Barcelona. Es emocional. Estoy vinculado a Barcelona a través del Español. Sería como si Messi jugara para el Español», explicó tras el entrenamiento de su equipo.

A colación de Valverde, no hay que olvidar que el técnico azulgrana fue el artífice de su salida del Español cuando llegó a la entidad perica, aunque Pochettino asegura no guardarle rencor. Todo lo contrario: «Tengo una muy buena relación con él. Es algo que sucedió hace diez años y entiendo que algunas decisiones pueden ser difíciles para un entrenador». Esto no le impidió valorar el mal momento que atraviesa el Barcelona: «Cuando te enfrentas a equipos en una dinámica negativa es bueno para ellos jugar una competición diferente. El Barcelona y los grandes conjuntos muestran su mejor versión en la Champions. Esperamos al mejor Barça». Y aseguró que no teme a Messi: «Mañana se trata de disfrutar del partido y del mejor jugador del mundo, Messi. El fútbol no es un drama. Debemos estar centrados, ser competitivos. Hay que ser felices y sonreír cuando entres en la cancha». Eso sí, explicó las claves para frenar al rosarino: «Debemos estar cerca cuando recibe el balón porque si le dejamos espacio se alejará de su marcador. Necesitamos sacrificio y ayudas defensivas». Finalmente reconoció que «nuestra ambición es ganar y estamos trabajando duro para mantener el nivel, aunque quizá la realidad y nuestras aspiraciones no estén equilibradas ahora mismo».

Por su parte, la estrella del equipo, Harry Kane, se mostró convencida de las posibilidades del Tottenham y valoró positivamente jugar en Wembley: «No queremos empezar con dos derrotas. Sabemos que el Barcelona es un grande, pero en nuestro estadio debemos ser fuertes y mirar hacia delante. Es un partido muy importante. Son un rival fantástico, pero hemos demostrado en los últimos años que podemos derrotar a equipos top». El británico tiene muchas ganas de medirse a Leo Messi: «Como futbolista siempre quieres medirte a los mejores del mundo y Messi, sin duda, lo es. Es una gran prueba. Leo es fantástico y queremos evitar que siga cosechando récords. Aunque nosotros tenemos que centrarnos en nuestro equipo, también tenemos grandes futbolistas». Y no pudo evadirse de las comparaciones entre el azulgrana y Cristiano Ronaldo: «Messi ha marcado el estándar. Tanto él como Ronaldo han llegado a cifras de 50 goles por temporada y como delantero intento hacer lo mismo. Leo sigue marcando y eso me motiva».