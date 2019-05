Operación 'Oikos' Tebas y la lucha contra los amaños: «Esperaba tener más unión con la RFEF» «No es un tema de competencia, es un tema de poner todos los medios para frenar la corrupción deportiva»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió a la detención de varias personas en la operación 'Oikos' contra el amaño de partidos de fútbol y aseguró que en la lucha contra la corrupción en este deporte esperaba encontrar más apoyo de la federación española.

«Esperaba más unión. Cuando se produjo el cambio de presidente de la RFEF y se hicieron los nombramientos mandamos cartas ofreciendo nuestra colaboración para la investigación, el trabajo y la estrategia conjunta en este problema de la corrupción deportiva. No hemos tenido mucha respuesta, esa es la realidad», indicó.

«Esperamos tener mas unión porque el tema se lo merece. No es un tema de competencia, es un tema de poner todos los medios para frenar la corrupción deportiva», señaló asimismo el mandatario.

Tebas acudió a la firma por dos años de un acuerdo entre LaLiga y la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) para mejorar la formación en la lucha contra la corrupción deportivo y la seguridad en los estadios.

Allí habló acerca de las detenciones realizadas por este tema: «Lo único que puedo confirmar es lo que ha salido en la nota de la Dirección General de la Policía. Pusimos una denuncia a los dos días después de que acabase el Nástic-Huesca porque habían saltado las alarmas de la herramienta del control del mundo de las apuestas».

En cualquier caso cree que lo sucedido da visibilidad a la labor que su organismo está realizando para evitar este tipo de comportamientos: «Hay que saber que en este caso el Cuerpo Nacional de Policía y LaLiga no nos dormimos. La delincuencia en el ámbito de la sociedad está y todos trabajamos por reducirla lo máximo posible. Nunca se van a evitar los robos o los asesinatos, lo importante es reducirlos el máximo posible».

«De vez en cuando pasa uno y eso no significa que esté todo manchado. He mandado una carta a todos los patrocinadores explicando y demostrando que queremos que donde ellos invierten su dinero esté limpio, que estén seguros. Es un buen día para decir que funciona cómo trabajamos. Nos tenemos que congratular», añadió.

Sobre las denuncias que han llevado a cabo, explicó: «Tenemos un sistema informático de detección de apuestas y cuando se produce una alteración acudimos. De esas ocho son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado quienes tienen que iniciar una investigación para saber si hay o no. Porque no siempre hay».

Asimismo destacó la importancia que ha tenido para las fuerzas de seguridad que se puedan realizar intervenciones telefónicas en algunos casos e hizo un llamamiento a la presunción de inocencia: «A veces los medios estáis todo el día hablando de la presunción de inocencia en muchos aspectos y ahora queréis fusilar al minuto cinco. No hay punto medio y en este tema es clave».

Sobre el hecho de que desde Federbet se señalase también un encuentro entre el Betis y el Huesca, apuntó: «No sé qué ha dicho Federbet pero siempre que hay una de estas que sale a hacerse publicidad».

«Se están diciendo partidos a ver si acierto y eso es un flaco favor, empieza a ser como los fichajes a ver quién acierta. Hay que tener mucho cuidado con lo que se va diciendo», comentó también durante el acto.

Entre los equipos afectados por la operación llevada a cabo se encontraba el Huesca, al que le unen algunos lazos: «Para mí ayer fue un día muy duro. Es público y notorio que soy de Huesca y que he sido presidente del club. Es publico y notorio que tengo relación con el consejo de administración y con Agustín». «Y mis hijos son del Huesca y están muy preocupados por lo que ha pasado. Pero en la vida estas cosas ocurren y hay que seguir adelante. Les deseo lo mejor pero si han cometido un error en el ámbito del delito deberán pagar por ello», agregó.

Además se refirió a dos de los detenidos, los ex futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda y a otros choques investigados en el pasado como el Levante-Zaragoza y el Osasuna-Betis: «No quiero decir que Raúl Bravo o Aranda estén implicados porque del procedimiento no sé nada. En el caso del Levante-Zaragoza y del Osasuna-Betis la verdad real me la sé y la jurídica la hemos conseguido demostrar para que los condenen».

«Aquí no me sé la verdad real. Solo sé que en ese partido hubo un tema extraño de apuestas. Cuando examinemos lo demás sabremos si esa verdad real conduce a la jurídica», manifestó ante las preguntas de los medios.