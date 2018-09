Real Sociedad - Barcelona El nuevo Anoeta se estrena ante el líder, un rival propicio La Real Sociedad juega su primer partido de la temporda en su estadio ante un Barça que suele sufrir en San Sebastián

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 15/09/2018 10:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Viaja el Barcelona a uno de sus territorios malditos: Anoeta. Estadio en el que han sufrido los últimos grandes descalabros, a pesar que el año pasado los de Ernesto Valverde regresaron con una victoria que parecía haber roto el maleficio azulgrana en San Sebastián. No obstante, los de Garitano quieren darle un nuevo disgusta al Barça, que llega como flamante líder de la competición tras los ocho goles que le endosó al Huesca en la última jornada de Liga. Será el primer partido de los donostiarras en su estadio tras una remodelación que ha eliminado la pista de atletismo y ha acercado la grada al terreno de juego. Una victoria en los últimos diez años del torneo de la regularidad deja claro la dificultad culé cada vez que visitan a la Real. De todas formas, el Barcelona contará con la ventaja de enfrentarse a un equipo diezmado por las bajas y, sobre todo, beneficiado por el hecho de que jugadores importantes como Piqué, Jordi Alba y, sobre todo, Leo Messi, no han sufrido el desgaste de sus respectivas selecciones.

Garitano no podrá contar con Willian José, su máximo goleador la pasada temporada, el belga Adnan Januzaj, inédito esta temporada, o Sandro Ramírez, que se pierde por lesión la oportunidad de destacar ante su exequipo. Tampoco podrá contar con el central Diego Llorente, baja por lesión para varios meses, ni con el extremo Martín Merquelanz, por lo que los problemas para Asier Garitano, que busca su primera victoria como entrenador ante los culés, se incrementan. «Cuando hablas de los lesionados parece que luego te excusas. Tenemos lo que tenemos y hay que sacar rendimiento a los jugadores que hay de cara a este partido. Tenemos que saber jugar las situaciones que se den, jugar lo mejor que podamos. Lo ideal sería quitarle la pelota lo más lejos posible de tu portería, pero no sé si he visto a algún equipo hacerlo»ha explicado el técnico de la Real, que se ha felicitado por la mejora del estadio en el que recibirán al Barça: «Cuando esté el público transmitirá cercanía. Con la gente cercana, seguro que la situación será diferente a la que daba el estadio con una pista ahí. Estoy seguro de que tener a nuestra gente cerca nos va ayudar a jugar un buen partido, a tener un estado de ánimo bueno. ¿El césped? No se ha levantado absolutamente nada. La sensación ha sido buena. No va a haber excusas en ese aspecto para ninguno de los dos equipos».

Uno de los objetivos de Garitano será frenar a Leo Messi, que le ha marcado quince goles a los vascos y que esta temporada ya suma cuatro tantos en Liga. «Es difícil frenarle. Lo ideal sería que no le llegase el balón, pero eso suele ser muy complicado. Hay que estar centrado en ocupar bien los espacios, en puede generar cualquiera, pero no nos podemos centrar en su nombre o en ellos, sino buscar hacer lo nuestro», reconoció el preparador. Messi llega descansado a este encuentro, algo por lo que Valverde se siente aliviado. «El hecho de que haya jugadores que no hayan tenido ese desgaste, desde luego es algo que sí lo tienes en cuenta. Tienes margen para entrenar, para descansar, evitar esos desgastes de viajes, kilómetros... Que tenemos otros jugadores que sí lo tienen que hacer. En ese sentido estamos mejor, no lo vamos a negar», apuntó. Y añadió: «De Messi siempre esperamos lo mejor, lo mismo que del resto. Independientemente de que tengan partido entre semana, sabemos y sabíamos que los partidos de fuera de casa y los partidos señalados como el de la Real, la dificultad que tienen. Si estás más fresco estás mejor».

No obstante, Valverde no descarta hacer rotaciones ante la cercania del partido con el PSV del próximo martes, en el que será el debut del Barcelona en esta edición de la Champions League. «Tenemos un partido en tres días, hay jugadores que vienen de lejos, hay jugadores que han jugado algún partido, molestias... es posible que haya algún cambio», avisó, aunque sorprendió su decisión de dejar fuera de la convocatoria a Arthur, elogiado por Messi y heredero de Xavi. No obstante, el técnico azulgrana no es demasiado partidario de variar su once tipo. Tan solo realizó un cambio de piezas entre la primera y la segunda jornada, dando entrada a Philippe Coutinho, que ocupó la medular, desplazando a Sergi Roberto al lateral derecho y a Nelson Semedo al banquillo. Una fórmula que repitió también en la tercera jornada. Al margen de las hipotéticas rotaciones, el Barcelona viaja sin fiarse del rival y del escenario, donde en los últimos ocho partidos solo ha conseguido una victoria. Precisamente el último triunfo en Anoeta fue la temporada pasada con Valverde en el banquillo, cuando puso punto y final a una racha de cinco derrotas y dos empates con un rotundo triunfo (2-4).