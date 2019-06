Mundial Femenino de Fútbol Vilda: «Garantizamos dejarnos la vida en el campo» El seleccionador asegura que afrontan con valentía el dificilísimo duelo de octavos ante Estados Unidos

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, reconoció el favoritismo del combinado de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial de Francia, aunque aseguró que sus pupilas «pueden competir el partido» ya que son «valientes, atrevidas y ante los grandes rivales se crecen».

En ese sentido, el técnico madrileño pidió a las 23 internacionales españolas que no vean más que «camisetas blancas». «Si no vemos nombres, si no vemos estrellas, podemos competir el partido. Somos un equipo valiente, atrevido, que ante los grandes rivales se crece y siempre da un punto más», dijo en la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Stade Auguste-Delaune de Reims.

Jorge Vilda reparó en que el rival de este lunes (18.00 horas) es el «número uno del ránking» y por ello le cedió el favoritismo. «Es obvio. Pero mucha gente está diciendo que nos pueden arrasar. Puede ser, pero tengo la suerte de entrenar a 23 jugadoras que se van a dejar la vida en el campo. Con esa actitud, vamos a dar el tono que espera todo el mundo, seguro. No cabe la menor duda. Podemos plantarles cara», remarcó.

Preguntado por la estadounidense Alex Morgan, duda para el partido por un golpe en un gemelo, el técnico español afirmó que no piensa en si jugará ella o lo hará otra delantera. «Estados Unidos es el mejor equipo del mundo y la verdad es que no creo que afecte mucho ni a su once ni a nosotros», sostuvo.

Con la futbolista del Orlando Pride o sin ella, Jorge Vilda consideró que la selección estadounidense tiene la capacidad de «hacer muchísimo daño» en las transiciones, ya que sus internacionales son «las más rápidas del mundo».

Además, destacó que en los «siete últimos partidos nadie les ha hecho gol y, en cambio, llevan 47 haciendo goles».

La selección española, sin embargo, desatenderá la estadística y buscará generar ocasiones a través de la posesión para contrarrestar a un equipo que en la estrategia tiene «muchas variantes y alternativas, con jugadoras que entran y que lanzan muy bien». «Es uno de sus puntos fuertes, para el que también estamos preparados», dijo.

Si Estados Unidos tiene a «5, 6 o 7 de las mejores jugadoras del mundo, España tiene también un número alto de jugadoras de nivel mundial y mañana lo van a querer demostrar y lo van a demostrar», continuó el preparador madrileño, el más joven de todo el Mundial.

Vilda adelantó que el combinado español mantendrá la esencia y auguró que cualquiera de las 23 jugadoras que compitan ante las vigentes campeonas del mundo «van a dar el 100 por cien, como lo dan siempre, también cuando nos medimos a la número 100 del ránking».

El técnico español dedicó igualmente «palabras de agradecimiento» por el «seguimiento y la difusión» del Mundial femenino, que «ha sido excepcional».

«Me encantaría que se mantuviese en el tiempo. Estoy convencido de que todo lo que se está haciendo desde la federación, las instituciones y los medios de comunicación es porque se está creyendo en el fútbol femenino», apuntó.

Como cierre de su comparecencia, Jorge Vilda dejó un «mensaje a la gente que está siguiendo el torneo desde España».

«Garantizamos dejarnos la vida en el campo. Esperamos dar el tono esperado. Es difícil, pero tenemos claro cómo lo vamos a afrontar. Confiamos en nuestras opciones, si somos nosotros. Estamos centrados en ofrecer nuestra mejor versión», sentenció.