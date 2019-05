La Liga El VAR se multiplica por diez

El horario unificado de la jornada 37, la penúltima del campeonato, ha provocado un pequeño quebradero de cabeza en La Liga, que se ha visto obligada a crear un dispositivo especial que permita utilizar el VAR en todos los estadios a la vez. No es una novedad que ciertos partidos de las últimas jornadas de cada campeonato coincidan en hora para evitar suspicacias cuando hay algo en juego. Sucede que en esta ocasión los diez encuentros previstos tienen cosas por dilucidar. Ni los puestos de Champions, ni los de la Europa League o el descenso están completamente definidos.

Ante esta conjetura, el carrusel de partidos de este sábado (18.30 horas) ha tenido una primera consecuencia visible en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación Española y centro neurálgico del videoarbitraje español. Allí, junto a los despachos del Comité Técnico de Árbitros hay disponibles ocho salas VOR (Video Operations Room). Durante este primer año de VAR se han simultaneado dos o tres de esas salas, pero nunca hasta ahora se había producido semejante overbooking, con 19 de los 20 árbitros de Primera (todos salvo el navarro Undiano Mallenco), más el catalán Álvarez Izquierdo (árbitro específico para el videoarbitraje) convocados para el mismo tramo horario.

La Liga ha tomado la decisión de utilizar seis de las salas y dejar dos disponibles por si se produce algún fallo técnico y para no sobrecargar el sistema. Para completar la demanda, habilitará cuatro unidades móviles para otros tantos encuentros. Para su elección se ha tenido en cuenta las facilidades logísticas que ofrecen los exteriores de los estadios. Los partidos elegidos han sido Real Sociedad-Real Madrid (Anoeta), Barcelona-Getafe (Camp Nou), Atlético-Sevilla (Wanda Metropolitano) y Leganés-Espanyol (Butarque). En esos escenarios, los árbitros de VAR están convocados en las inmediaciones de los estadios seis horas antes del inicio de los partidos para comprobar que tanto los monitores como los sistemas de comunicación con el árbitro principal funcionan de forma adecuada.

Todo bajo control

En La Liga no hay una preocupación excesiva por esta situación extraordinaria. Según dicen, todo está bajo control. No ven peligro en una saturación del sistema y confían en las unidades móviles, porque no será la primera vez que se eche mano de ellas para instalar el centro de mando del VAR. La Supercopa de España, celebrada el pasado mes de agosto en Tánger entre el Barça y el Sevilla ya dispuso de ese sistema, así como el primer encuentro de la Copa del Rey que se benefició del VAR, el Sporting-Valencia de octavos de final celebrado en El Molinón. Las unidades móviles son habituales también en la Champions, donde no hay un centro específico para esta tarea.

La coordinación entre los diez estadios para esta penúltima jornada será absoluta. Hay orden para ajustar el arranque de los partidos y también los inicios de la segunda mitad. El mismo operativo está previsto para la última jornada liguera (18 de mayo, a las 20.00 horas). En todo caso, en función de lo que suceda este sábado La Liga podría decidir cambiar el horario de los partidos que ya resulten intrascendentes para la clasificación.