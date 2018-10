Premier League Mourinho podría estar viviendo sus últimas horas en el Manchester United Según cuenta el diario británico 'Mirror', el entrenador portugués será despedido este fin de semana gane o pierda ante el Newcastle

Acostumbrado a tensar la cuerda con directivas y jugadores, José Mourinho podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Manchester United. Su mala relación con varios pesos pesados del vestuario y sus continuas críticas a la planificación deportiva, unidas al bajo rendimiento del equipo, han puesto al técnico portugués al borde del precipicio.

Es el diario británico 'Mirror' el que asegura en su portada de hoy que este fin de semana Mourinho va a ser despedido, independientemente del resultado contra el Newcastle. Si no lograra ganar en Old Traford, el equipo igualaría además su peor racha de partidos sin vencer, que data de 1999 y es de cinco encuentros.

Actualmente, el Manchester United es décimo en la Premier League habiendo ganado y perdido el mismo número de partidos, fue eliminado de la Copa por un equipo de Segunda y ha dejado malas sensaciones en el encuentro contra el Valencia de la Champions League. Con un solo mes de competición, el club inglés teme estar viviendo una nueva temporada decepcionante.

El «caso Pogba»

Tras desembolsar 120 millones de euros por el centrocampista francés hace apenas dos años, Pogba es uno de los jugadores más señalados por Mourinho. Conocidas son sus discrepancias, las cuales no dudan en airear las últimas semanas. Los visibles gestos y declaraciones del jugador contra su entrenador han sido respondidos por este quitándole la capitanía y señalándole públicamente.

Otro de los integrantes de la plantilla que en los últimos días ha estado envuelto en polémica ha sido Antonio Valencia. El ecuatoriano le dio a me gusta a una publicación en la que se pedía la destitución de Mourinho. «Ayer di like a un mensaje en Instagram sin leer el texto que acompañaba a la imagen. No es mi punto de vista y pido disculpas por ello. Apoyo plenamente a mi entrenador y a mis compañeros y estamos dándolo todo para mejorar los resultados», se disculpó.

Con gran parte del vestuario en su contra, la afición cada vez más descontenta y una directiva a la que se le está acabando la paciencia, Mourinho afronta hoy su duelo contra el Newcastle de Rafa Benítez. En la previa ha sido protagonista la prensa, otro de los «enemigos» comunes de Mourinho. Contra todo pronóstico citó a los periodistas a las ocho de la mañana y, tras pocos minutos, abandonó la sala, causando un profundo malestar.

Tal y como cuenta el diario 'Mirror', Michael Carrick se haría cargo del equipo y Zidane sería el favorito para ocupar el banquillo de Old Trafford más adelante.