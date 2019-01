Fútbol El mensaje de despedida de Falcao a su difunto padre El exfutbolista falleció la semana pasada de manera repentina y su hijo ha mostrado su dolor: «Te amé, te amo y te amaré por siempre»

El fallecimiento de Radamel García King, el padre de Radamel Falcao, fue un jarro de agua fría para el futbolista exrojiblanco. El pasado 4 de enero murió a los 61 años de manera repentina tras sufrir un desmayo cuando estaba jugando un partido de tenis. Ahora, el actual delantero del Mónaco ha querido despedirse en sus redes sociales:

«Papi: es difícil encontrar palabras en este doloroso momento. Me queda la alegría por los momentos tan intensamente vividos a tu lado. En cada uno de ellos me di cuenta que siempre podía contar contigo sin importar la situación. Gracias por los valores que me transmitiste, por ser mi amigo, mi entrenador a tiempo completo. Gracias por enseñarme amar y perdonar sin tener en cuenta cuánto nos hubieran lastimado, tal como dijo Jesús. Dios nos permitió cumplir el sueño de jugar un Mundial de fútbol. Gracias por tu aliento, apoyo y consejos. Te honro y junto a mi esposa e hijas te recordaremos todos los días de nuestra vida. Te amé, te amo y te amaré por siempre».