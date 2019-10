El márketing llega a uno de los últimos «santuarios» del fútbol

Los clubes de fútbol no dejan de innovar en busca de nuevos ingresos. Así, a menudo surgen en torno al fútbol nuevas formas de atraer y fidelizar a los aficionados, algunas veces tan originales como piscinas junto a la línea de cal o trenecitos de juguete que reparten cerveza por la grada, y en otras ocasiones ligadas a los aspectos más ocultos de este deporte. Entre estas últimas está la moda reciente de compartir con los hinchas uno de los momentos más intimos del futbolista antes de saltar al terreno de juego: el paso por el túnel de vestuarios.

Hace ya años que las televisiones ofrecen imágenes de ese delicado momento en el que algunos jugadores sorprenden saludando a sus rivales más encarnizados mientras que otros, exhuberantes sobre el verde, se muestran recogidos en sus propios pensamientos y miedos.

El formato ha permitido a lo largo de las últimas temporadas descubrir manías inesperadas, amistades desconocidas o arengas míticas por parte de algunos jugadores.

Ahora algunos clubes han decidido ir un paso más allá para dar acceso a la zona a sus aficionados más allá del televisivo. Uno de los últimos ha sido el Mallorca, que ha creado una iniciativa denominada 'tunnel experience' por la que 15 de sus aficionados VIP pueden presenciar en el propio acceso al césped -únicamente separados por una cristalera- la salida de sus ídolos.

