Manchester United - Brigthon en directo

Actualizado: 19/01/2019 16:51h

Actualizar

45'+4' Final primera parte, Manchester United 2, Brighton and Hove Albion 0. Empieza segunda parte Manchester United 2, Brighton and Hove Albion 0. 45'+2' Corner, Manchester United. Corner cometido por Jürgen Locadia. 44' Marcus Rashford (Manchester United) ha recibido una falta en la banda izquierda.

44' Falta de Martín Montoya (Brighton and Hove Albion). 42' ¡Gooooool! Manchester United 2, Brighton and Hove Albion 0. Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha escorado desde la izquierda a la escuadra derecha. Asistencia de Diogo Dalot. 42' Remate parado por bajo a la izquierda. Shane Duffy (Brighton and Hove Albion) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pascal Groß con un centro al área. 41' Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la banda derecha. 41' Falta de Nemanja Matic (Manchester United).

39' Corner, Brighton and Hove Albion. Corner cometido por Jesse Lingard. 38' Se reanuda el partido. 36' El juego está detenido debido a una lesión de Marcus Rashford (Manchester United). 36' El juego está detenido debido a una lesión de Shane Duffy (Brighton and Hove Albion). 35' Remate fallado por Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Solly March después de un pase en profundidad.

35' Fuera de juego, Manchester United. Nemanja Matic intentó un pase en profundidad pero Anthony Martial estaba en posición de fuera de juego. 34' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Anthony Martial (Manchester United) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Victor Lindelöf. 34' Falta de Glenn Murray (Brighton and Hove Albion). 34' Ashley Young (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 33' Remate fallado por Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Davy Pröpper.

31' Corner, Brighton and Hove Albion. Corner cometido por Diogo Dalot. 30' Fuera de juego, Brighton and Hove Albion. Lewis Dunk intentó un pase en profundidad pero Glenn Murray estaba en posición de fuera de juego. 29' Falta de Phil Jones (Manchester United). 29' Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la banda derecha. 27' ¡Gooooool! Manchester United 1, Brighton and Hove Albion 0. Paul Pogba (Manchester United) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.

27' Se reanuda el partido. 26' El juego está detenido debido a una lesión de Davy Pröpper (Brighton and Hove Albion). 25' Penalti a favor del Manchester United. Paul Pogba sufrió falta en el área. 25' Penalti cometido por Gaëtan Bong (Brighton and Hove Albion) tras una falta dentro del área. 23' Falta de Jesse Lingard (Manchester United).

23' Dale Stephens (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 22' Remate fallado por Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Ashley Young tras un saque de esquina. 21' Corner, Manchester United. Corner cometido por Gaëtan Bong. 21' Remate rechazado de Paul Pogba (Manchester United) remate con la derecha desde el centro del área. 20' Remate rechazado de Paul Pogba (Manchester United) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jesse Lingard.

20' Remate rechazado de Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha desde el centro del área. 19' Nemanja Matic (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 19' Falta de Glenn Murray (Brighton and Hove Albion). 17' Marcus Rashford (Manchester United) ha recibido una falta en la banda izquierda. 17' Falta de Solly March (Brighton and Hove Albion).

16' Phil Jones (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 16' Falta de Glenn Murray (Brighton and Hove Albion). 15' Remate rechazado de Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jürgen Locadia. 15' Fuera de juego, Brighton and Hove Albion. Pascal Groß intentó un pase en profundidad pero Glenn Murray estaba en posición de fuera de juego. 13' Falta de Ashley Young (Manchester United).

13' Jürgen Locadia (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la banda izquierda. 13' Remate fallado por Shane Duffy (Brighton and Hove Albion) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pascal Groß con un centro al área tras un saque de esquina. 12' Corner, Brighton and Hove Albion. Corner cometido por Jesse Lingard. 10' Remate fallado por Victor Lindelöf (Manchester United) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ashley Young con un centro al área tras un saque de esquina. 10' Corner, Manchester United. Corner cometido por Lewis Dunk.

9' Falta de Martín Montoya (Brighton and Hove Albion). 9' Anthony Martial (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 9' Davy Pröpper (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 9' Falta de Marcus Rashford (Manchester United). 8' Remate fallado por Paul Pogba (Manchester United) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Anthony Martial.

7' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jürgen Locadia (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pascal Groß. 5' Remate rechazado de Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ander Herrera. 4' Corner, Manchester United. Corner cometido por Solly March. 4' Remate rechazado de Diogo Dalot (Manchester United) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ashley Young. 4' Remate rechazado de Paul Pogba (Manchester United) remate con la derecha desde fuera del área.

3' Ander Herrera (Manchester United) ha recibido una falta en campo contrario. 3' Falta de Dale Stephens (Brighton and Hove Albion). Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento