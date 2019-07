Manchester City El sorprendente elogio de Guardiola a Foden El catalán olvidó a Messi al afirmar que su pupilo «es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador»

En su última comparecencia ante los medios de comunicación Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha sorprendido a propios y extraños con unas declaraciones en las que puso por las nubes a su jugador Phil Foden.

No extraña que un entrenador alabe a un futbolista de su plantilla y le coloque por encima de rivales que han demostrado ser mejores. Forma parte de su trabajo de motivación. Lo raro es que un técnico que ha tenido en sus manos a Lionel Messi, considerado casi unánimemente como el mejor jugador del mundo en los últimos años, se olvide del futbolista argentino para colocar por encima al suyo.

«Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador», sorprendió Guardiola. «Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él. Lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores».

Algo de razón no le falta al catalán, pues el joven Foden apunta a estrella. Pero de ahí a poner su talento por encima del de Messi hay un mundo. Y así se lo han tomado las redes sociales.

«El único problema de Foden es que a veces su entrenador no lo pone en el once inicial. Esperemos que en el futuro eso pueda mejorar», bromeó Guardiola.