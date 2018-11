Guardiola no olvida a Mateu Lahoz

S. D. | EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó este miércoles que Raheem Sterling podría haberle dicho al colegiado Viktor Kassai que no hubo penalti en la jugada que terminó con el segundo gol de los ingleses ante el Shakhtar en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

En la primera parte Kassai señaló un penalti a favor del City después de que Sterling, en una internada en el área, golpease con el pie izquierdo el césped, con el defensor ucraniano a más de un metro. El colegiado creyó que había habido contacto y decretó la pena máxima que desembocó en el segundo gol del encuentro en el que los 'Citizens' barrieron por 6-0 al Shakhtar Donetsk.

«Nos dimos cuenta que no era penalti. Raheem se lo podría haber dicho al árbitro. No nos gusta marcar de esa forma. Pero Milner también podría habérselo dicho a Mateu Lahoz el año pasado en las semifinales cuando tocó el balón y el gol subió al marcador», dijo Guardiola en los micrófonos de la cadena BT Sport.

Cuestionado sobre el videoarbitraje, aún no presente en la Liga de Campeones, el entrenador español dijo que los árbitros deben ser ayudados porque ellos mismos no quieren cometer errores.

«El juego es muy rápido hoy en día, en tan solo diez segundos alguien puede comentarle algo al árbitro», dijo en referencia al VAR, que comenzará a utilizarse en la máxima competición continental a partir de la próxima temporada.

Por su parte, Raheem Sterling, protagonista del discutido penalti, pidió disculpas al árbitro y aseguró que no se dio cuenta de lo que pasaba en ese momento: «Fui a golpear el esférico y no sé que pasó. No noté que le diera. Se escapó la pelota. Le pido disculpas al árbitro».