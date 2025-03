Una mancha más en los derbis de Sevilla

Después de tanto padecimiento con la pandemia, de estar añorando meses y meses el regreso de los aficionados a los estadios, de lamentar la falta de calor en los campos por el maldito virus, el Betis-Sevilla de los octavos de final de la Copa del Rey se disputó sin gente en las gradas. Escenario vacío y triste , lamentable visión para el mundo del fútbol por la sinrazón de un mentecato que honró a la estupidez humana con el lanzamiento de una barra contra un futbolista.

Después de los recursos del Sevilla pidiendo que el partido se jugara el miércoles para que pudiera intervenir Jordán, el juez único de competición lo desestimó y decretó que el choque se celebrase ayer a las 16 horas. La panorámica de un Villamarín sin espectadores resultó desoladora después de que el estadio registrase una magnífica entrada el día anterior. Se reanudó el partido y dio la impresión de que el resultado era lo menos importante, toda vez que la mancha de un estadio vacío pesaba más que lo que hicieran los jugadores en el campo. Canales desniveló el encuentro en un buen zurdazo cruzado . Triunfo para el Betis y tremendo enfado de Lopetegui.

«En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y aquí poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable. Hay que poner el foco en cómo está Joan Jordán, que no está aquí, que estaba mareado, con 16/13 de tensión . Me parece lamentable que compañeros hagan comentarios..., es que se trata de condeno o no condeno lo que sucedió, es blanco o negro y me toca los cojones. Luego nos quejamos cuando decimos es que llevaba una minifalda cuando la violaron».

El entrenador del Sevilla se desató : «La afición del Betis no está representada en ese energúmeno. Jordán no puso la cabeza, ni suspendió el partido . El agredido es el perjudicado, se podría jugar otros días. Es una locura y un acto vandálico, es gravísimo».

«Luego hablamos de homofobia, de violencia de género y demás –prosiguió–. Podíamos no habernos presentado, pero nos han eliminado. Si no te presentas al partido, te dan por eliminado ahora y en las siguientes copas».

Este no es el primer derbi sevillano con incidentes, sino uno más. El más reciente que se recuerda tuvo lugar también en el torneo copero, en la vuelta de los cuartos de final de la temporada 2006-07. Cuando transcurría la segunda parte, justo después del tanto de Kanouté que daba la clasificación al conjunto nervionense, el técnico Juande Ramos recibió un botellazo desde la grada , causándole mareos. Fue trasladado en ambulancia al hospital, con la consiguiente suspensión del encuentro, el cual se reanudó casi un mes después.

Años antes, tuvo también lugar uno de los derbis sevillanos más calientes, pues contó con hasta dos incidentes. En la quinta jornada liguera de la temporada 2002-03, antes del inicio de un Sevilla-Betis, un aficionado local saltó al césped del Sánchez-Pizjuán para agredir al guardameta verdiblanco Toni Prats , quien se disponía a sacar de portería. Tras abalanzarse sobre él y fallar su puñetazo, el mallorquín logró reducir a su agresor con la ayuda de otros compañeros y los guardias de seguridad.

En ese mismo encuentro, tres aficionados sevillistas, uno de ellos provisto de una muleta , propiciaron varios golpes a un guardia jurado. Dos de los tres eran mayores de edad, por lo que cumplieron varios meses de cárcel, mientras que Antonio Orrego, el guardia agredido, tardó casi dos meses en reponerse de la paliza.

Otro incidente lamentable fue el acaecido en la séptima jornada de LaLiga 1999-2000. Hubo un lanzamiento de un cuchillo al césped del Sánchez-Pizjuán por parte de un aficionado. El objeto cayó cerca del bético Benjamín, quien lo entregó al colegiado Pérez Lasa, quien lo reflejó en el acta. El estadio nervionense fue clausurado con un partido, trasladándose el equipo a Chapín, en Jerez de la Frontera, para cumplir la sanción.