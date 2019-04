Fútbol La lesión de Messi se queda en un susto Las pruebas descartan fractura nasal o fisura del pómulo, pero no jugará en Huesca

Se quedó en un susto. El aparatoso golpe que sufrió Leo Messi en la cara durante el partido entre el Barcelona y el Manchester United no reviste ningún tipo de gravedad. Es el resultado que han arrojado la serie de pruebas médicas que le realizaron al rosarino ayer para comprobar el estado de su nariz. El argentino tuvo que retirarse a la banda tras sangrar abundantemente a causa de un manotazo de Smalling, que le provocó un corte en la parte alta de la nariz y un hematoma en la cara. Pero pudo seguir jugando y completó los noventa minutos.

Durante el descanso ya se comprobó que no se había producido fractura del tabique nasal pero se tuvo que esperar a las pruebas definitivas para descartar cualquier fisura en el pómulo que le impidiera jugar. De todas formas, no sería la primera vez que Messi tendría que haber jugado con máscara protectora. Ya sucedió en 2003, cuando era cadete y se fracturó el pómulo. Le prestaron la máscara con la que había jugado Puyol pero se la quitó a los pocos minutos por el agobio de la excesiva sudoración que le provocaba.

El examen realizado ayer por el doctor Ricard Pruna certificó el buen estado de los huesos y cartílagos del rostro del atacante, que estará a disposición de Ernesto Valverde para el próximo encuentro de Liga. No obstante, todo indica que el técnico reservará a su equipo base pensando en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, por lo que dará minutos a otros futbolistas en El Alcoraz. La ventaja de la que dispone el Barcelona en la Liga, a once puntos del Atlético de Madrid, le permite afrontar el desplazamiento a Huesca como si fuera un enfrentamiento de Copa del Rey. Junto a Messi descansarán futbolistas como Luis Suárez, Busquets o Rakitic, además de Gerard Piqué, que está sancionado. Será el escenario ideal para que Umtiti adquiera minutos de competición y para que Dembélé pueda reaparecer tras la lesión muscular que le ha mantenido los cinco últimos partidos fuera de los terrenos de juego. Aleñá, Malcom, Murillo o Boateng también podrían tener su oportunidad.

La opción Jovic se desvanece

Mientras tanto, el Barcelona sigue trabajando en los despachos para acabar de configurar el equipo de la próxima temporada. Atado Frenkie de Jong, el objetivo es un delantero que descargue de minutos a Luis Suárez. Luka Jovic es el que parte con ventaja, aunque el padre del serbio no piensa poner facilidades al club catalán. «Luka tiene muchas ofertas. Una de ellas del Barça. De todas formas, no está interesado ahora. No está seguro de que tuviera minutos allí. Quiere continuar en la Bundesliga y clasificarse con el Eintracht para la Champions League», ha asegurado Milan Jovic, padre del joven delantero.