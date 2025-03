El lamento de Unionistas: «Nos pusieron la cruz desde que jugamos contra el Madrid»

Unionistas , el joven club fundado en 2013, disfrutaba en enero del partido más importante de su historia. Aquella eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid , según asegura ahora el equipo salmantino, ha acabado convirtiéndose en un problema que arrastra casi un año después. Dolor de cabeza que nada tiene que ver con la trayectoria deportiva del líder de uno de los subgrupos de Segunda división B y sí mucho con el estado de las instalaciones donde ha empezado a ejercer como local esta temporada. «El Ayuntamiento nos puso la cruz a raíz de que decidiéramos organizar el partido contra el Real Madrid en Las Pistas , el que era entonces nuestro campo, en lugar de aceptar ir al estadio Helmántico , que es lo que quería el alcalde», explican a este periódico fuentes de la entidad charra . Un conjunto que aún no ha podido abrir a los aficionados las puertas de su nueva casa y no solo por las obligadas restricciones de la pandemia . También porque todavía continúan las obras de remodelación del campo municipal Reina Sofía que deberían haber finalizado hace meses. «En esas condiciones no se permite la presencia de público, estamos en inferioridad respecto a otros clubes».

«En el club existe mucho enfado porque esas obras deberían haber estado acabadas hace casi un año. En el Reina Sofía llevan meses trabajando no más de tres o cuatro obreros y en las últimas tres semanas ya ni eso, las obras están completamente paradas», denuncian desde Unionistas . Unos trabajos de remodelación que comenzaron a finales de 2019, antes de la histórica visita del Real Madrid, y en cuyo pliego de condiciones figuraba un plazo de ejecución de seis meses . El coronavirus y retrasos han obligado a demorar la inauguración, prevista inicialmente para marzo de 2020, hasta enero de 2021, aunque en el club dudan de que la obra esté terminada también para esa fecha. Mientras, Ayuntamiento y concesionaria no se ponen de acuerdo.

Modificaciones en el proyecto

La empresa concesionaria reconoce a este periódico el desfase y explica que en el proyecto inicial se han detectado errores «técnicos» que deben ser «subsanados antes de poder seguir los trabajos» . En este sentido, afirma que ellos están a la espera de la cobertura «administrativa» para poder actuar conforme a la ley. Hasta el día de hoy, las modificaciones necesarias no están aprobadas y las obras no se pueden reanudar. El equipo de gobierno del Ayuntamiento , sin embargo, apuntaba en un reciente pleno al «lento ritmo de trabajo de la empresa adjudicataria, la única que concurrió a la licitación de forma válida, como principal motivo de retraso» en las obras.

Un jugador de Unionistas calienta en el césped con maquinaria al fondo @UnionistasCF

Hasta la pasada temporada, Unionistas jugaba en Las Pistas , pero este curso se ha mudado a una casa sin acabar en la que también disputa sus partidos el modesto Real Salamanca Monterrey . El proyecto de reforma aprobado, con una inversión municipal de un millón y medio de euros, preveía la construcción de tres nuevas gradas, dos en los fondos y una lateral, para aumentar el aforo del campo a 5.000 espectadores . Entre las deficiencias detectadas en el proyecto inicial figura que la barandilla prevista para rodear esas gradas, único elemento que falta para acabarlas, no cumple la normativa. Un importante fallo, pero no el único. En las gradas se ha proyectado solo un baño y eso puede suponer un problema en partidos de alto riesgo . «Eso está prohibido porque en los descansos, por ejemplo, las aficiones coincidirían allí y resultaría muy peligroso en encuentros de máxima rivalidad. Además, el baño está junto al bar del campo, con lo que la acumulación de personas en grandes encuentros será aún mayor», explican desde la empresa concesionaria.

Aprobación de los socios y liderato

A pesar de las presencia de máquina y obreros, los socios de Unionistas dieron luz verde a que su equipo comenzara la Liga 2020-21 a puerta cerrada en esas nuevas instalaciones. El compromiso municipal es poder abrir las puertas al público en enero de 2021. Una fecha en la que no confían ya en el club salmantino, que se siente perjudicado respecto a sus rivales: «No podemos jugar con público, por lo que estamos en clara desventaja respecto a todos los demás equipos de nuestro mismo grupo que, al recibir autorización tras las restricciones por el coronavirus, sí pueden jugar ya acompañados por su gente».

Salida del vestuario @UnionistasCF

Pero el enfado, según afirman desde Unionistas , va más allá del retraso porque muchas de sus ilusiones pueden quedarse en el camino. «El proyecto incluía asientos en las gradas, un videomarcador y nueva iluminación. No habrá ni asientos ni marcador y la iluminación creemos que, posiblemente, tampoco», afirman a ABC desde el club.

La demora de las obras está afectando al día a día del equipo: «Muchas veces no tenemos ni agua caliente para los vestuarios», se lamentan desde Unionistas. Ajena a los problemas extradeportivos, la plantilla ha situado a su equipo al frente del Subgrupo A del Grupo I de Segunda B por delante del poderoso Deportivo de La Coruña. Sin embargo, Hernán Pérez , el entrenador, también se lamenta de la desigualdad en la que se ven obligados a competir sus jugadores. «Es un asunto que nos tiene muy preocupados. Es un hándicap muy importante jugar sin público. Además, es tremendamente injusto para una ciudad como Salamanca , con un equipo de Segunda B líder, no tener unas condiciones dignas, ya no digo mínimas, para poder entrenar y competir», aseguraba en Cope el técnico asturiano. Mientras tanto, Unionistas sigue esperando el momento de poder abrir las puertas de su casa a los aficionados.