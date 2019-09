Fútbol Joaquín, el cromo de la Liga El futbolista del Betis, portada del álbum de esta temporada junto a Guedes, es el jugador que más estampitas suma, 19

El paso de los años es, desgraciadamente, el mayor castigo para la memoria. Háganse una sencilla pregunta. ¿Cuál es el primer recuerdo de su vida que se les viene a su cabeza? Complicado que sea uno anterior a los 4-5 años de su existencia, y seguramente estoy siendo generoso. Conforme se van acumulando experiencia y canas, se van perdiendo por el laberinto de la vida historias de la niñez y la adolescencia con las que fuimos muy felices, pero hay ciertos recuerdos de aquellos maravillosos años en los que la memoria echa la llave y estos se mantienen intactos incluso cuando los viajes se empiezan a hacer con el Imserso.

«Para ir al colegio, mi madre me daba veinte duros, y con ese dinero me compraba un dulce y lo que me sobraba era para estampitas (así se llaman a los cromos en Andalucia)», explica Joaquín a ABC. El capitán del Betis es, junto al valencianista Guedes, la portada de la colección de cromos de Panini de LaLiga 2019-2020: «Fue mi hija mayor, Daniela (13 años), la que llegó a casa un día de este verano y me dijo que yo salía en la foto de la portada del álbum. Me sentí muy orgulloso».

Joaquín es el futbolista que más cromos (19) tiene editados en los 48 años de vida de esta histórica colección que tantas horas y pasión le han dedicado los niños de este país: «Recuerdo una temporada que por más que compraba sobres no me salía un cromo que me faltaba, aunque no acierto ahora a saber el futbolista. Así que tuve que comprárselo a un chico a cambio de un balón y unas botas. Fue un mal negocio, pero cuando estás metido en esto entiendo a los niños que son capaces hasta de vender a su madre por tener el cromo que le falta para terminar la colección», detalla entre risas el extremo gaditano mientras mira con emoción el cuadro conmemorativo con sus 19 cromos: «Mira la cara de pipiolo que tengo en el primero. Estoy regular, como por hacer. Un poco bollycao —comenta entre risas—. No, en serio. Cuando miro estos cromos visualizo toda mi carrera. Casi dos décadas, muchos años, partidos, historias, viajes, concentraciones, charlas con compañeros, alegrías, llantos... Muy feliz porque no es fácil estar tanto tiempo en la élite».

1.700 euros por el cromo de Camacho

Son ya 48 las ediciones del álbum de LaLiga que ha editado Panini. Mas de 22.000 cromos en total durante este medio siglo de vida que cada temporada gana más adeptos: «Este año el álbum consta de 600 cromos, y de ellos 147 son nuevos. El último, el de Chicharito, fichado sobre la bocina por el Sevilla. Esta colección es un clásico familiar de nuestro fútbol, y tiene cosas muy positivas como el aprender a negociar, ordenar y ahorrar dinero para comprar los cromos. Es un hobbie muy educativo y formativo», señala Lluis Torrent, director general de Panini.

No le falta razón. Solo hace falta irse un sábado por la mañana a la madrileña Plaza de Quintana, ubicada en la calle de Alcalá, a apenas un kilómetro de Las Ventas, para ver como cientos de niños llegan con sus padres a intercambiar, vender y comprar cromos. Pero no son los únicos. Hay muchos adultos que continúan con la tradición que iniciaron de pequeños y siguen coleccionado los álbumes temporada tras temporada, además de adquirir cromos que en su día fueron una utopía conseguirlos: «Hace poco un ceutí le compró a un alicantino el primer cromo de Camacho, de la temporada 73-74, por 1.700 euros. Camacho subió ese año del filial al primer equipo del Madrid en el último momento de la pretemporada, y apenas hubo tiempo de editar contados cromos de él. Eso hizo que se convirtiera en un cromo de culto que hoy mira qué valor de mercado tiene», revela el periodista y presentador Felipe del Campo, fanático de esta colección y maestro de ceremonias de la presentación del álbum de esta temporada, realizada hace pocos días en la sede de LaLiga.

«Estos cromos son la primera vinculación hacia el club de tus amores. Tiene una connotación sentimental y por eso es un recuerdo de la infancia que es imposible de olvidar», cuenta Fernando Sanz, actual director del Proyecto Embajadores y Leyendas de LaLiga. «Empecé a coleccionar los cromos cuando salió el Pontevedra. Recuerdo que iba a comprarlos al quiosco de al lado del colegio donde estudiaba. Los niños y los no tan niños no entenderíamos LaLiga sin los cromos de Panini. Es un matrimonio para muchos años», sentencia el presidente Javier Tebas.