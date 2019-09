Primera Iberdrola Pry e Irene Ferreras marcan el camino Levante y Valencia son los dos únicos equipos que cuentan con entrenadoras en sus equipos

Sergi Font Actualizado: 07/09/2019 03:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El crecimiento y consolidación de la Liga en estos últimos años es un hecho palpable. Se han llenado estadios, se han batido récords de audiencia y se pagan traspasos en una equiparación constante con el fútbol masculino. Tan solo resta un lunar para poder hablar de igualdad total, la presencia de mujeres en la dirección deportiva de los equipos. María Pry e Irene Ferreras son las dos únicas entrenadoras de Primera división. Ellas marcan el camino en un puesto hegemónicamente reservado a los hombres. Por el momento...

María Pry, tras una carrera como mediocentro en el Sevilla y después de destacar como entrenadora en el Betis, llega al Levante con la intención de discutirle la hegemonía a Barça y Atlético de Madrid y valora su trabajo: «No me gusta destacar porque sea mujer sino por ser profesional. Yo llevo once temporadas entrenando a nivel profesional y quiero que me reconozcan como entrenadora. A partir de ahí habría que preguntarse por qué no hay más mujeres, si tienen las mismas oportunidades. Hay muchas futuras entrenadoras que ahora son jugadoras. No creo que sea por falta de capacitación ni formación. El verdadero paso sería que las mujeres pudieran entrenar en equipos masculinos. Tenemos que quitarnos las etiquetas y llamarnos solamente profesionales y entrenadores».

Irene Ferreras logró salvar al Rayo del descenso el año pasado. La exportera ha dado un paso adelante y, a pesar de su juventud, dirigirá al Valencia. Ella hace una lectura del papel de la mujer en los banquillos: «Un motivo importante es que somos menos y es complicado poder vivir de esto. Eso da reparo. Es complicado mantener un nivel alto si no le puedes dedicar el cien por cien y lo compatibilizas con otras actividades. Para alcanzar la excelencia tienes que dedicarle mucho tiempo y tienes que tener la valentía de estar unos años sin tener una remuneración económica. El mensaje tiene que ser que todos podemos ser lo que queramos y el que está preparado lo está independientemente de que sea hombre, mujer o lo que sea».

Cada vez más competencia

Aclarados los motivos de la escasa presencia de la mujer en los banquillos, ambas explican a ABC sus objetivos y el rol que esperan tener en esta Primera Iberdrola. «Creo que se le puede discutir la hegemonía a Barça y Atlético. La Liga cada vez es más competitiva. Todos nos hemos reforzado y estamos consiguiendo que la Liga sea cada vez más igualada», asegura Pry, cuyo Levante se presenta como opositor a los dos grandes favoritos. Ferreras añade: «Barça y Atleti van un salto por encima de las demás y su objetivo es Europa pero eso nos genera motivación».

La irrupción del Real Madrid también es motivo de debate entre las dos entrenadoras. «Nos beneficia que cualquier club que tenga su primer equipo en Primera división apueste por el fútbol femenino, cuantos más equipos punteros y potentes, mejor. Eso ayuda» asegura la andaluza. Y Ferreras le da la razón: «Favorece al fútbol femenino en general. Si el Real Madrid se mete será para intentar ser el mejor. Le da aliciente a la competición».

Y ambas concluyen con una reflexión positiva. «Clubes, jugadoras y entrenadoras estamos recogiendo ahora el beneficio de tantos años de trabajo y de romper tantísimas barreras», asegura Pry. «Espero que este crecimiento no sea cosa de un año», desea Ferreras, flamante técnico del Valencia.