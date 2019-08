El impactante cambio físico de Sneijder sólo dos semanas después de retirarse

Hace sólo dos semanas, el 12 de agosto, Wesley Sneijder era un futbolista en activo. Con todo lo que ello conlleva. Había sido uno de los buenos, y su físico, si bien nunca destacó por encima de la media, se mantenía dentro de los márgenes necesarios para desenvolverse en el profesionalismo.

Le han bastado menos de 14 días al bueno de Sneijder, ahora en el cuerpo directivo del club del que salió, el Utrecht, para lucir un aspecto físico alarmante, principalmente por lo rápido que ha sido su deterioro.

Refresco en mano, el centrocampista holandés ha sido grabado entrando a ver el partido del Utrecht frente al Willem II con gafas de sol y camisa blanca ceñida, marcando un torso al que se le han sumado un buen número de kilos. Algo que suele ser cuestión de meses, cuando no de años, y que Sneijder ha conseguido en apenas unos días.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W