Iker Casillas abre la puerta a su vuelta al Real Madrid y a la selección

La sombra de Iker Casillas es alargada. El portero de Móstoles fue uno de los pilares del Real Madrid y de la selección española durante más de una década. A sus 37 años es el guardameta titular del Oporto, donde continúa cuajando grandes actuaciones en la portería. En una entrevista con Jorge Valdano en el canal 'Vamos' de Movistar, Casillas ha sido preguntado sobre la posibilidad de regresar al Real Madrid y a la selección española; y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

«Si me llama la selección, ¿tú volverías? Encantado. Si me llama el Real Madrid, ¿volverías? Por supuesto. Yo no puedo olvidar donde me he criado», confesó al exjugador argentino. En pleno revuelo tras la derrota de España ante Croacia y con el debate de la portería candente desde el Mundial de Rusia, no son pocos los que ven en Casillas una opción para entrar en la próxima lista de Luis Enrique.

Cuestionado sobre otros temas como su salida del Real Madrid, Casillas comentó lo siguiente: «Se ha dado un paso acertado. Si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve». El portero abandonó el conjunto blanco en 2015 y desde entonces milita en la escuadra portuguesa.