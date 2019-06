Actualizado: 01/06/2019 10:28h

Cinco ciudadanos británicos fueron detenidos anoche en Madrid por diversas agresiones, entre ellas también a agentes de la Policía Nacional, en el marco del dispositivo de seguridad de la final de la Liga de Campeones en Madrid.

La Delegación de Gobierno en Madrid desplegará este sábado «un ingente» dispositivo policial en Madrid capital y en toda España formado por 4.700 agentes de la Policía Nacional para velar por la seguridad durante la final de la Champions League

Centenares de residentes británicos en la costa de Alicante que son hinchas del Tottenham y Liverpool han llenado los primeros trenes AVE del día hacia a Madrid. Unos 200 hinchas han viajado en el primer tren del día a Madrid desde Alicante, que ha salido a las 7.14, y la mayor parte del pasaje del de las 8.34 (de doble composición y 700 asientos) también eran británicos.

Los ingleses han tomado Madrid: se espera un consumo de un millón de litros de cerveza y un gasto global de 18 millones de euros.

Cinco vuelos procedentes de Liverpool aterrizan en estos momentos en el aeropuerto de Barajas. Nadie se quiere perder esta final de Champions League.

El Liverpool ha madrugado para ver cómo se ilumina el escenario de la final:

The sun rises over tonight's venue in Madrid...#UCLfinal day has arrived. pic.twitter.com/Gt7vpAtVye