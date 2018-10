Serie A Higuaín: «Cuando llegó Cristiano la Juventus me dio la patada» El hoy delantero del Milán analiza su salida de la Vecchia Signora: «Me dijeron que no podía quedarme»

Gonzalo Higuaín ha iniciado esta temporada una nueva etapa en el Calcio. Tras su paso por el Nápoles y la Juventus, el 'Pipita' ha iniciado en buena forma su etapa en el Milán, con seis goles en apenas siete partidos, un rendimiento goleador que recuerda al que ya tuvo en su tercera temporada en Italia. (38 goles en 42 partidos).

Ahora, cumplidos los dos primeros meses de competición, Higuaín ha hecho balance en una entrevista en la Gazzetta dello Sport, en la que deja claro que su salida de la Juventus vino provocada por el fichaje de Cristiano Ronaldo: «Con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía quedarme. Estaban buscando una solución y Milán fue la mejor. No tengo ningún resentimiento porque me trataron muy bien. Tengo un afecto enorme por mis compañeros y la gente. Lo dicen todos: me dieron una patada para sacarme. El Milán mostró un amor grandísimo rápidamente y con eso me convencieron».

Higuaín asegura que está encantado a las órdenes de Gatusso, un técnico al que ve similitudes con Sarri, el artífice de sus grandes éxitos en el Nápoles: «Transmite su amor por el fútbol y me ayuda a mejorar como futbolista».

Higuaín, que cumplirá 31 años en diciembre, asegura por último que se encuentra en un momento dulce: «Estoy como si me hubiera quitado cuatro o cinco años. Me siento feliz, como en la época del Nápoles».