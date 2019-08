Fútbol Grupo complicado para el Barcelona Borussia de Dortmuind, Inter de Milan y Salavia de Praga será los rivales del los azulgranas en la fase de grupos

Sergi Font Barcelona Actualizado: 29/08/2019 19:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras cuatro años naufragando en Europa, el Barcelona afronta esta temporada con la intención de recuperar el cetro continental que conquistó en 2015, con una delantera formada por Messi, Neymar y Luis Suárez y que el club catalán está tratando de recomponer negociando el regreso del brasileño con el PSG. En cualquier caso, la llegada de Griezmann, De Jong, Neto y Junior Firpo, con un desembolso cercano a los 250 millones de euros, debe entenderse como una apuesta firme para ello. Una expedición encabezada por Josep Maria Bartomeu estuvo presente en el sorteo de la fase de grupos en Mónaco, donde fueron encajando los rivales a los que se medirán durante estos próximos meses con cara de póker.

No será un paseo para el equipo de Valverde, que solo respiró aliviado con el encuadre del Slavia de Praga, que estaba en el cuarto bombo y, por tanto, en el más asequible. El resto de rivales son muy complicados y muchos analistas no han dudado en calificar el grupo del Barcelona como el de la muerte. Los azulgranas recibieron a su primer rival, el Borussia de Dortmund, un rival complicado que tiene en Paco alcácer a una de sus estrellas. El regreso del delantero al Camp Nou estará cargado de morbo después de que el exjugador culé no pudiera triunfar al encontrarse barrado el camino por Luis Suárez y Leo Messi. El grupo lo completa el Inter de Milan. Los italianos siempre son equipos complicados y que seguramente tratarán de dar la sorpresa y reivindicar su calidad a pesar de partir desde el tercer bombo y, por tanto, estar predestinados a la Europa League.

El sorteo ha sido severo con el Barcelona y los de Valverde no podrán bajar la guardia en ningún momento debido a la entidad de sus rivales, con una gran trayectoria en competiciones europeas. Una de las grandes noticias del club azulgrana es que el equipo no deberá realizar ningún largo viaje y tampoco se verá perjudicado por las dura climatología que habría sufrido si le hubiera tocado en invierno un equipo de la Europa del Este.