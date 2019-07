Fútbol Griezmann se resiste a entrenarse con el Atlético El francés, citado por el club rojiblanco, será multado si no se presenta esta tarde

El culebrón que están protagonizando Griezmann, el Barcelona y el Atlético tendrá una nueva entrega esta tarde después de que el club rojiblanco le haya instado a presentarse en el primer entrenamiento de hoy y el jugador le haya comunicado que no piensa hacer acto de presencia. La postura en el Wanda Metropolitano es clara, rotunda e inamovible. No solo porque aseguran que no se sentarán a negociar por el delantero francés sino porque insisten en que Griezmann deberá presentarse hoy para iniciar la pretemporada junto al resto de jugadores que estarán a las órdenes de Simeone. El galo está citado a las 20.30 horas en el Cerro de Majadahonda para, junto al resto del equipo, desplazarse a Los Ángeles de San Rafael, donde estarán dos semanas realizando el habitual stage de cada año.

Griezmann, que aún está de vacaciones y no contemplaba hasta este pasado viernes la posibilidad de enfundarse de nuevo una camiseta rojiblanco ni aún para entrenarse, se encuentra ahora ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid aplique el régimen interno y le asigne la sanción que corresponda, al entender que faltar a un entrenamiento es una falta muy grave, aunque al jugador no parece importarle demasiado.

Citación del Atlético

El club colchonero envió una citación a la hermana del atacante, que es su representante, y a su abogado, y entiende que está en su pleno derecho de sancionar y multar a Griezmann al ser jugador del Atlético de pleno derecho, puesto que tiene contrato en vigor y le sigue pagando la ficha, superior a los 20 millones de euros netos por temporada.

El entorno del jugador entiende que la ley le ampara y que ser obligado a reincorporarse hoy violaría el convenio de la AFE por el que un futbolista tiene derecho a un mes de vacaciones. Hay que tener en cuenta que el último encuentro oficial que disputó el galo fue el Andorra-Francia del pasado 11 de junio, por lo que lo que hasta mediados de esta próxima semana no estaría obligado a ejercitarse. Además, querría evitar la incómoda situación de tener que entrenarse con un equipo con el que sabe que no jugará y enfrentarse a una afición que le idolatraba y ahora le desprecia.

De todas formas, su abogado está valorando la situación y tampoco se descarta que hoy pudiera aparecer por el Cerro de Majadahonda para tratar de suavizar la situación con el club rojiblanco y reconducir la relación con la afición colchonera, una de las más viscerales de Primera división.

Lo que sí está claro es que el Barcelona no piensa cambiar sus planes y, salvo que el jugador se lo solicite expresamente, no adelantaría el pago de la cláusula, ya que su intención es negociar el pago de esos 120 millones de euros que cuesta la libertad de Griezmann. Los plazos que maneja el club azulgrana son los de anunciar la contratación del delantero este próximo miércoles y presentarlo el viernes. De esta manera, habría cumplido su periodo vacacional y podría incorporarse a los entrenamientos del equipo azulgrana. La intención del Barcelona es que Griezmann forme parte de la gira por Asia, en la que disputarán dos partidos (Chelsea y Vissel Kobe). El francés y De Jong serán los grandes reclamos en Japón, destinados a paliar las ausencias a nivel comercial de Leo Messi y Luis Suárez, que han disputado la Copa América y aún estarán de vacaciones.