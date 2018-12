Manchester United Giggs arremete duramente contra Lukaku El mítico jugador del Manchester United ha criticado al delantero belga tras la derrota contra el Liverpool

La derrota ante el Liverpool ha hecho mucho daño en Old Trafford. Mientras que muchos achacan a José Mourinho la mala dinámica del conjunto mancuniano, uno de los jugadores más míticos del Manchester United ha señalado a uno de los futbolistas.

No es otro que Ryan Giggs el que ha arremetido duramente contra Lukaku tras el pobre partido del belga en Anfield, donde no consiguió ver portería. «Nosotros antes teníamos a delanteros como Cantona, que sacaba goles de jugadas que no tenían peligro. Ahora tenemos delanteros como Lukaku, que estropean todo y no consiguen siquiera aprovechar las buenas jugadas generadas por el equipo».

El ariete tan solo ha conseguido marcar 6 tantos en los 16 encuentros de la Premier League, aunque desde su llegada a los «red devils» el pasado curso lejos ha quedado de los registros anotadores, pues en la temporada 2017-2018 vio puerta en 16 ocasiones frente a las 32 de Mohamed Salah o 30 de Harry Kane.