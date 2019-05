Getafe Bordalás marca el camino El entrenador de moda del fútbol español saca pecho: «Hemos sido un ejemplo en todo. Ahora muchos equipos que jugar como nosotros»

Docena y media de preguntas en quince minutos, todas ellas contestadas desde la humildad y el agradecimiento hacia sus jugadores, el club y la afición. Terminada la rueda de prensa, uno a uno fue estrechando la mano con los periodistas presentes en la sala de prensa de El Coliseum. Así de elegante cerró Pepe Bordalás una temporada única: «Quién nos lo iba a decir al principio del campeonato. Esto no está al alcance de cualquiera. Siendo un equipo pequeño, cuyo objetivo es salvar la categoría, entrar en Europa es un sueño. Y lo hemos hecho compitiendo y superando a equipos que triplican nuestro presupuesto. Ha sido increíble, extraordinario».

Los 59 puntos con los que ha cerrado la Liga el Getafe no es una marca cualquiera. A pesar del empate ante el Villarreal (2-2), el club azulón certificó ayer la mejor de la temporada de siempre logrando un quinto puesto histórico que le clasifica de manera directa para la Europa League. El equipo madrileño necesitaba vencer y esperar un pinchazo del Valencia en Zorrilla para hacer aún más gigante su hazaña y meterse en la Champions, pero ni los de Marcelino perdonaron tener la mano ganadora ni el Getafe fue capaz de hacer su trabajo tras dejar escapar la victoria en el minuto 88.

«Yo le dije a los jugadores que no pensaran en el partido del Valencia y que se centraran en ganar al Villarreal. No pudo ser, pero yo no tengo ningún bajón por no haber entrado finalmente en Champions, y tampoco lo tienen los jugadores, el presidente ni la afición. Hemos hecho historia. Hemos quedado por encima de equipos que tenían como objetivo al principio del campeonato meterse en Europa. Hay que disfrutar de esto. Con nuestras limitaciones, este grupo ejemplar a nivel humano y de competitividad ha superado a rivales de altísimo nivel e historia. Hemos quedado quintos, y de haber ganado al Villareal tendríamos los mismos puntos que el cuarto», remarcó Bordalás, también sentimental con los suyos: «Cuando me iba del campo me he acordado de mi familia, de mis padres que estarían orgullosos de ver lo bien que le va a su hijo. Son momentos en los que también te acuerdas de la gente que quieres con locura y ya no está. Era una mezcla de satisfacción y pena».

El futuro de Bordalás

El técnico azulón, principal responsable de este equipo de autor que ha sido la sensación de la Liga 2018-19, que este domingo baja definitivamente el telón, esquivó todas las preguntas acerca de su futuro, aunque dio alguna pista hablando del mismo en primera persona: «Dejadme y dejadnos disfrutar ahora de lo conseguido. Ya hablaremos más adelante del resto. Lo que tenemos claro es que la próxima campaña estaremos inmersos en tres competiciones y se necesitará una plantilla amplia, compensada y competitiva. Somos conscientes de ello y el presidente el primero».

Bordalás tiene aún un año de contrato y una cláusula de un millón y medio de euros, una bicoca para equipos como Sevilla o Betis, que van a agitar su banquillo y que andan tras los pasos del entrenador de moda del fútbol español, aunque en ocasiones él y su equipo hayan sido dura, y seguramente, criticados de manera injusta: «Todo lo que se ha dicho de mí y de mi estilo este año me lo he tomado como un elogio. Y mira, ahora hay muchos equipos que intentan hacer lo que hacemos en el Getafe. Hemos sido un ejemplo en todo».