La genial respuesta de Enrique Martín El técnico mostró su absoluta despreocupación por su futuro como nuevo entrenador del Nastic de Tarragona

S. D.

El Nàstic de Tarragona es el actual colista de la Segunda División con 6 puntos, una sola victoria y tres empates. Por eso ha decidido entregarle las riendas del equipo a Enrique Martín después de la destitución este lunes de José Antonio Gordillo.

El nuevo entrenador se ha mostrado muy ambicioso durante su presentación como nuevo técnico grana y ha augurado que el equipo estará «fuera del descenso» ya al acabar este año.

Martín ha dejado claro que para él «la intensidad es innegociable» y ha explicado que llega con «mucha ilusión» al equipo tarraconense. Aseguró que no cree que su plantilla sea «ni mejor ni peor» que otras de la misma categoría y explicó que su máxima preocupación será «intentar gestionar el grupo».

Lo que desde luego no le preocupa al técnico es que el club lleve ocho entrenadores en el último año y medio, y así lo quiso dejar claro en la rueda de prensa de su presentación.

«Las cosas que han pasado han pasado. Punto. Igual me pego siete años aquí... ¿qué pasa pues? ¿No me puedo quedar o que? ¿Eh, Presi?. O lo mismo dentro de dos meses estoy en Pamplona. Joder, ya te digo que en Pamplona no, en Salou hasta julio. Lo tengo clarísimo, chico», declaró ante los medios.

A la pregunta de, cómo te ves viniendo a un equipo que lleva 8 entrenadores en año y medio este señor responde esto:

Es dios jajajaja

Don Enrique Martin pic.twitter.com/LQPMHZs3hu — H.Ailo (@ailo1994) 24 de octubre de 2018

Martín, aseguró que no ha fichado por el club tarraconense «en plan jubileta» para tumbarse «al sol» y explicó en su presentación ante los prensa que ha vivido «toda la vida en el barro y estas situaciones le motivan».

«No vengo en plan jubileta a tumbarme al sol en Salou cogiendo colorcito. Vengo a ayudar a que los jugadores trabajen a tope. Haciendo esto hay material suficiente para estar al nivel de cualquier equipo», sentenció.

Enrique Martín, de 62 años, ha dirigido a las categorías inferiores de Osasuna, al primer equipo rojillo, al Leganés, Xerez, Terrassa y Numancia, entre otros.