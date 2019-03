Así fue la fiesta en el nuevo estadio del Tottenham

Después de dos años en obras, White Hart Lane reabrió sus puertas. La primera toma de contacto fue un partido sub18 del Tottenham frente al Southampton, que se saldó con victoria local por 3-1. 30.000 aficionados fueron los encargados de darle la bienvenida a su nueva casa en un ambiente totalmente festivo que inundó todos los rincones del nuevo feudo.

Numerosos seguidores se concentraron a lo largo de las instalaciones, donde no pararon de entonar cánticos. La alegría era más que latente en todos los alrededores después de dos años teniendo que ver los partidos de su equipo en Wembley.

@1MickyHazard conducting! Looking forward to seeing you on the pitch next week! #yiddo#COYS#whitehartlanepic.twitter.com/allje29XmB