Mundial femenino de Francia España y la escasez de gol Con solo tres tantos en tres partidos, la selección mide su efectividad hoy contra Estados Unidos, máxima realizadora

La mejor jugadora del España-China fue Peng Shimeng, la guardameta rival. Así de buena tras frenar las 24 opciones que dispuso la selección en ese encuentro que finalizó con un pase histórico a los octavos de final de un Mundial y un preocupante cero a cero en el marcador. «Lo hemos probado todo, centros, tiros por la derecha, por la izquierda y no ha querido entrar», se lamentaba el seleccionador Jorge Vilda.

Son tres goles los que suman el conjunto nacional en este torneo, marcados todos en el encuentro inaugural contra Sudáfrica y solo uno de ellos de jugada. Los otros dos, obra de la Pichichi del vestuario, Hermoso, fueron de penalti. Y no será por oportunidades, porque España juega y juega bien, tiene llegada, pero no resolución. Crea ocasiones de todos los colores, hasta 65 en 270 minutos, pero, al final, solo tres goles. Y hoy (18.00 horas, GOL) se enfrenta a la máxima realizadora, Estados Unidos, que lleva 18.

Desde el vestuario se intenta quitar importancia porque, al fin y al cabo, se está donde se pretendía, entre los dieciséis mejores equipos del mundo. Pero no deja de ser un problema que se arrastra desde siempre, pues ya en Canadá 2015, España solo se trajo dos goles en tres partidos (1-1 contra Costa Rica y 1-2 contra Corea del Sur). Misma rémora que en la Eurocopa 2017. Dos únicos tantos en cuatro partidos, los de Losada y Sampedro ante Portugal en el debut. «Te ronda por la cabeza que si haces muchas ocasiones debes marcar goles. Trabajamos mucho para poder marcar. Hay algo de azar en todo ello y en cuanto cambie la racha se hablará de todos los goles que metemos», se expresaba Hermoso tras el encuentro contra China. En la misma línea hablaba Leila Ouahabi: «Las ocasiones nos han costado y que el gol no ha entrado, pero debemos seguir con esta dinámica y si seguimos así los goles llegarán. Estamos haciendo el juego que nos caracteriza».

«No es porque no lo intentemos o porque no tiremos a puerta. Creo que cada vez generamos más ocasiones. Y en ese sentido tenemos que estar tranquilas. Lo importante es generar y generar. El gol llegará», aseguraba Nahikari García, quien lleva la responsabilidad del ataque en esta selección. A pesar de sus esfuerzos y sus siete intentos, tres remates entre los tres palos en 174 minutos, no ha inaugurado su casillero en Francia. Y pesa. «Me gustaría meter para ayudar al equipo, pero una delantera tiene que tener también otros roles. El esfuerzo de todas es para generar las ocasiones y para meter goles. Da igual quién los marque. Espero que nos los hayamos guardado todos para octavos», afirma.

La segunda mejor

Por acercamientos al área rival y ocasiones, España es de las mejores: segunda de todos los líderes de grupo con 65 internadas, solo por debajo de Estados Unidos que, con 83, ha logrado 18 tantos. La más efectiva, Italia, con siete tantos en 30 ocasiones y solo trece tiros a puerta.

Vilda ha movido vestuario, pues son 19 las jugadoras que ya han debutado. Comenzó con más precaución ante Sudáfrica, pero después aportó perfiles con más movilidad y velocidad. Sin embargo, el resultado fue el mismo: contra China, 24 ocasiones, 0 goles. «España tiene mucha posesión, combina bien, pero en nuestro campo. Falta profundidad y llegada y cuando generan peligro no están acertadas. Y en un Mundial si tienes dos o tres ocasiones claras y no las materializas te cuesta caro», analiza para ABC Ana Romero «Willy», jugadora del Betis.

«Cada uno tendrá su solución, su once, jugadoras que cambiaría... Con lo difícil que es crear las ocasiones, creo que se necesita un poco de suerte. No sé qué sería lo más acertado, pero lo que tengo claro es que pondría a una punta de referencia y bandas rápidas», explica Alexandra López Rosillo, jugadora del Madrid CFF que vistió la camiseta de España en la Copa Algarve 2017. «España tiene armas para poder hacer gol, aunque quizá haya faltado un perfil de jugadora de nueve puro, más goleadora y que hubiera ayudado en esos momentos en los que el partido se atasca», continúa Romero. Hoy hacen falta todos los goles que no entraron. Hoy, Estados Unidos.