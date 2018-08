CRÓNICA DIRECTO

España se quedó a un paso del sueño. El primer entorchado mundial del fútbol femenino nacional deberá esperar, aunque los cimientos están ya listos para sostener esa alegría. Porque visto lo visto, el éxito es cuestión de tiempo. De puntería. De un golpe de esa fortuna que ayer le fue esquiva al equipo nacional, superior a Japón durante muchos minutos, pero incapaz de perforar la portería de su rival. España, reina sin corona, se desinfló tras media hora primorosa en la que tuvo contra las cuerdas a Japón, que navegó con viento a favor tras el gol de Miyazawa en la primera parte y que jugó con la desesperación de la selección en la segunda. Castigo en forma de goleada cruel que escocía anoche en el vestuario español, pero que no debe empañar un torneo ejemplar que demuestra que el fútbol femenino nacional es una realidad de presente y con futuro.

España tenía claro que si quería ganar el partido tenía que arrebatar el balón a Japón. Debía dominar el duelo como lo hizo en la primera fase, cuando le endosó a las niponas su única derrota del campeonato. Aquel encuentro casi perfecto era el ejemplo a seguir, por lo que España salió al césped valiente, ahogando la salida de balón las asiáticas y tratando de no cometer pérdidas demasiado rápidas. Avanzaban los minutos y funcionaba el plan diseñado en el vestuario, con la selección amasando la pelota y Japón corriendo tras ella. Sin la sancionada Bonmatí en el centro del campo, eran Mayte Oroz y Damaris las que asumían el mando en la sala de máquinas. Fútbol control y de toque que fue poco a poco horadando la resistencia de Japón. Un mal despeje de Stambaugh dejó el balón suelto a los pies de Patri Guijarro, cuyo disparo se encontró con las manos de la portera nipona cuando ya se cantaba el primer gol. Era el primer aviso de España, superior en estos minutos iniciales en los que Japón no encontraba su sitio. Solo Ueki, con una internada veloz, hizo temblar los cimientos de la selección con un tiro que salió desviado por muy poco. No se vino abajo España, sino que siguió dominando como había previsto y buscando con más ahínco las bandas por donde Eva Navarro empezó a ser una pesadilla para la defensa azul. La extremo del Levante rompía una y otra vez y de sus botas nacieron las mejores ocasiones del combinado nacional, como el cabezazo de Pina que salió rozando el palo o el disparo lejano de Mayte Oroz que Stambaugh envió a córner con apuros. Disfrutaba España de la final. Guion casi perfecto al que solo le faltaba el gol. Takahasi lo evitó bajo palos tras un tiro de Andújar que había superado todas las barreras menos las piernas de la defensora nipona. Otro suspiro al aire. Ocasión perdida. La enésima.

Gol estéril de Andújar

Japón, que vivía encerrada en su propio campo, encontró una rendija para castigar a España. Un lanzamiento lejano de Miyazawa que sorprendió a Cata Coll, ligeramente adelantada. El vuelo del balón, manso pero bien dirigido, abrazó las redes de la portería española. Mazazo que dejó a la selección tocada. Tanto, que Endo estuvo a punto de poner el 0-2 antes incluso del descanso. Solo la inspiración de la portera española permitió a las de Pedro López marcharse a los vestuarios con esperanza.

La selección salió dispuesta a buscar la remontada, pero arriesgó demasiado. Su determinación dejó muchos huecos atrás y por ahí aprovechó Japón para decantar la final de su lado. Takarada, tras un buen pase en profundidad, y Nagano, con un gran tiro desde media distancia, desequilibraron definitivamente el partido en diez minutos. Dos goles que fueron dos cuchilladas en el corazón de la selección, que a pesar de todo siguió creyendo.

Era una remontada difícil y aun así las de Pedro López persiguieron la quimera hasta el final. El gol de Andújar a veinte minutos del final, abrió un hilo de esperanza. Se agarró a él con fuerza España, que un minuto después se estrelló con el palo. Pina se quedaba otra vez a un centímetro de la gloria y con su disparo se desvencía el sueño de la selección. Adiós al Mundial. Gloria aplazada que deberá esperar.