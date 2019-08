Épico troleo de un club rival a Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic no es para nada modesto. El futbolista sueco de Los Ángeles Galaxy se ha caracterizado durante toda su carrera por unir a sus extraordinarias cualidades como deportista un descomunal ego que no ha dejado de compartir sobre los terrenos de juego y también fuera de ellos.

Su paso por Estados Unidos y la Major League Soccer no han sido una excepción. De hecho, de cara a su estreno en la liga de aquel país publicó un anuncio en la prensa en el que prácticamente felicitaba a la ciudad de Los Ángeles por su llegada.

Luego, en el césped, el delanteo ha refrendado su palabras con grandes actuaciones y goles geniales. Pero cuano las cosas no le salen todo lo bien que le gustaría, le toca aguantar las consecuencias de su arrolladora personalidad.

Ante el DC United Ibrahimovic no logró marcar. Estuvo muy bien vigilado por la zaga rival. Tanto que el propio club rival lo celebró después del partido en las redes sociales con un contundente mensaje al sueco.

'Ibra', que llegó a compararse con un Ferrari, lleva cuatro semanas sin marcar, lo que le está pasando factura a su equipo en ataque y en la clasificación, y el DC United le pasó la factura. Colocó en un 'tweet' una imagen de un coche de la marca italiana, atrapado por cuatro cepos para desesperación del delantero.

Ya hate to see it... #DCU | #DCvLApic.twitter.com/KVBx0XFZ9U