La Liga El enfado de Bordalás: «El primer gol ha sido una jugada de chiste, de infantil» El técnico del Getafe se desahogó tras la derrota ante el Barcelona y criticó la labor del árbitro

Actualizado: 28/09/2019 19:02h

José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó la falta de concentración de sus jugadores a nivel defensivo y declaró que el primer gol de Barcelona, obra de Luis Suárez, tras un despeje de Marc-André ter Stegen, fue de «chiste».

El técnico del conjunto madrileño analizó la victoria del Barcelona (0-2) y, aparte de reconocer los fallos de su equipo, también dijo que el Getafe sufrió un arbitraje errático.

«Si nos tenemos que quedar con algo positivo ha sido con la actitud de los chicos y con el primer tiempo. Ha sido igualado. Tuvimos las ocasiones, ellos hicieron una por una pérdida de Nyom con tiro de Carles y el gol, que es una jugada de chiste, de infantil. Un equipo profesional no puede encajar un gol así», declaró.

«Ha sido decisivo. Se fueron por delante al descanso y con el 0-2, con su calidad, posesión, no han tenido muchos problemas. El equipo lo ha intentado. El resultado nos ha hecho daño. Lo del despeje, el primer gol, hacía mucho que no veía eso. Tenemos que aplicarnos a nivel defensivo. No podemos encajar goles así. Aunque sea el Barcelona», añadió.

«Todos estamos enojados, hemos perdido una gran oportunidad. No voy a analizar a nivel individual y menos públicamente. El gol, repito, ha sido un despeje, una acción que no tenía peligro. Nos ha lastrado mucho. El equipo lo ha intentado, hemos tenido posesiones largas, hemos mostrado experiencia pero no hemos podido en el segundo tiempo», insistió.

Sobre la actuación del colegiado Gil Manzano, comentó que hubo decisiones que no gustaron a él y a sus jugadores y que «perjudicaron» en el desarrollo del partido.

«Cada contacto nos pitaban falta y al Barcelona no les han penalizado de la misma manera. Ha habido decisiones que nos han perjudicado claramente. Se nos ha marcado muy de cerca. Cada contacto era falta. A ellos se les ha permitido muchísimo. Protestas y de todo», señaló.

Por último, habló sobre la falta de efectividad defensiva del Getafe esta temporada: «Eso no es habitual en mis equipos, nunca en un inicio he encajado tantos goles. Eso es que algo no hacemos bien. O nos desconectamos por momentos... el otro día en Valencia nos marcaron tres en ocho minutos. Son errores individuales y no colectivos. Hay que estar más atentos y eso tenemos que mejorar», concluyó.