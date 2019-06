El emotivo mensaje del hijo de Reyes a su padre: «Estaré siempre muy orgulloso de ti papá» José Antonio Reyes López, que juega en los Alevines del Leganés, ha querido emitir un comunicado a través de sus redes sociales

El hijo mayor de José Antonio Reyes, quien lleva su mismo nombre, ha querido rendir un sentido homenaje a su padre, el jugador del Extremadura que falleció este sábado en un accidente de tráfico en la carretera entre Sevilla y Utrera. El chico, que sigue los pasos de su progenitor, ha enviado el mensaje a través de las redes sociales, acompañándolo con diez instantáneas de ambos compartiendo diferentes momentos, desde la última hasta las primeras de la vida del muchacho.

«Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos! Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!», escribía el joven en su cuenta de Instagram, donde casi 30.000 usuarios han indicado que les gusta la publicación y hay más de 3.000 mensajes de condolencias, entre las que se encuentran las de Jordi Cruyff, Fernando Torres o Kiko Rivera.

El hijo de José Antonio Reyes juega en el Alevín A de la cantera del Leganés. El equipo está cosechando muy buenos resultados, ya que ha conseguido proclamarse campeón de la temporada del Grupo IV en la categoría Autonómica Alevín, llevando diez puntos de ventaja al segundo clasificado, el Atlético de Madrid B. A esta victoria ha sumado mucho el chico, ya que ha sido el segundo máximo goleador de su equipo.