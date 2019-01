El duro reproche de Gary Lineker a Cristiano Ronaldo

Horas después de cumplir con su cita en la Audiencia Provincial de Madrid, adonde tuvo que acudir expresamente desde Turín para finiquitar sus cuitas con la justicia española, Cristiano Ronaldo colgó una fotografía en su cuenta personal de Twitter que bien podría haberle valido para un rato después de marcar un triplete. Gary Lineker, exdelantero inglés que hoy ceba su fama en la televisión británica, salió al cruce con una respuesta contundente: «No era el día para este tuit. Realmente no lo era».

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0