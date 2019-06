Mercado de fichajes Dani Alves se va del PSG El lateral brasileño comunica su adiós al club francés tras dos temporadas en París

Tras dos temporadas, en las que ha ganado cuatro títulos, ha jugado 73 partidos y ha marcado 8 goles, Dani Alves ha anunciado su marcha del PSG. A sus 36 años, el lateral brasileño ha decidido rechazar el año de renovación que le ofrecían y se ha despedido con una extensa carta que ha hecho pública en su cuenta de Instagram.

«Hoy cierro un ciclo más en mi vida, un ciclo de victoria, de aprendizaje y de experiencias. Me gustaría agradecer a la familia del PSG por la oportunidad de construir juntos una página de la historia del club. Doy las gracias a todos y en especial al staff por el cariño, respeto y complicidad demostrada desde el primer día. Ustedes hacen este club un poco más especial. También les pido disculpas si en algún momento no estuve a la altura, les pido disculpas si en algún momento cometí algún fallo, intentaba dar mi mejor esfuerzo. Un abrazo a todos y espero que no se sienta mucho la falta de mis locuras».