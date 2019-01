Fútbol Cristiano sí acude a recoger el Globe Soccer El jugador recibió el galardón como mejor jugador de 2018 en una ceremonia que se celebró en Dubái

Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Juventus, se hizo este jueves por sexto año consecutivo con el premio a Mejor Jugador del año en los Globe Soccer Awardsde Dubái.

Los premios están siendo entregados en el Madinat Jumeirah Resort del emirato, adonde viajó la estrella del fútbol para recoger el galardón. Cabe recordar que el jugador no acudió a las galas de los premios The Best, en Londres, ni del Balón de Oro, en París, en los que fue elegido su excompañero Luka Modric.

Los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe también estaban nominados al Mejor Jugador de 2018.