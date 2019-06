Copa América 2019 La vergonzosa pregunta de un periodista al seleccionador de Perú Gareca, principal señalado por la dolorosa derrota ante Brasil (5-0)

Actualizado: 23/06/2019 10:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Brasil humilla a Perú y Argentina aparece en el horizonte

El entrenador argentino Ricardo Gareca afirmó este sábado que es el "máximo responsable" de la goleada por 0-5 que la selección brasileña infligió a la de Perú, y aseguró que los anfitriones de la Copa América superaron a sus pupilos "ampliamente de comienzo a fin". "Hubo errores y el principal error fui yo", dijo el seleccionador peruano.

"Es un resultado que nos duele en el alma", dijo Gareca tras la derrota en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo que deja en suspenso la clasificación de Perú para los cuartos de final de la Copa América 2019. "Fue un traspiés, fue un golpe duro y asumo la responsabilidad", amplió. "En el vestuario estamos todos golpeados, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Hemos sido derrotados antes, pero no de esta forma", lamentó.

"Nos superaron ampliamente de comienzo a fin. No esperábamos esto, pero así se dio. Lo más importante es capitalizar todo esto, si bien es doloroso por la gente que vino, el apoyo que tuvimos y para nosotros en particular", lamentó. "Mucho análisis no hay, nos han ganado claramente, asumo la responsabilidad yo, que soy el que plantea el partido", reiteró.

En un momento determinado, un periodista le interpeló diciendo que fue una derrota "vergonzosa", a lo que Gareca, visiblemente enfadado, dijo que no tenía nada que responder, aunque luego le contestó indirectamente en posteriores intervenciones. "Todos nosotros hemos dado más satisfacciones que vergüenza. Muchos consideran que lo de hoy es un vergüenza, yo lo considera como algo que forma parte del fútbol", subrayó el técnico. "Esto no invalida todo lo que hemos construido", agregó.

"Se equivocó en plantear entonces"



El cruce de Gareca con un periodista tras el 5-0 de Brasil sobre Perú y la respuesta del DT argentino 😮#CopaAmerica



¿Qué les parece? 👀 pic.twitter.com/CCWrXQEauF — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) 23 de junio de 2019

De Brasil dijo que mostró una "superioridad" y "efectividad" que no había mostrado en los partidos anteriores ante Bolivia (3-0) y Venezuela (0-0) y que hoy acertó todas. "Ya no dependemos de nosotros, hay que esperar, es una situación incómoda, y lógicamente teníamos otras expectativas, ahora hay que esperar", apuntó.