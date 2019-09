Tercera división Conversión en SAD, el eterno y controvertido dilema del fútbol modesto Un informe sobre los diez clubes más «apetecibles» de las categorías inferiores y el intento de compra de la Gimnástica Segoviana reabren el debate

Entre los aficionados y profesionales que siguen el día a día de la Segunda B y Tercera división existe la certeza de que la burbuja del fútbol modesto se está hinchando peligrosamente y crece la preocupación de que termine explotando como sucedió hace solo unos años llevándose por delante a varios equipos. Presupuestos desorbitados, fichas fuera de mercado y la presencia de inversores no siempre transparentes aumenta el temor sobre el futuro a corto plazo que puedan correr clubes de ambas categorías. La desaparición por impagos del Jumilla y del histórico Écija Balompié, a los que empresarios nacionales pero también extranjeros dejaron heridos de muerte, son avisos muy recientes. Los equipos de ciudades pequeñas resultan apetitosos para hacer negocio y por eso los procesos de conversión de estas entidades en sociedades anónimas deportivas (SAD) generan cada vez más recelo y rechazo en hinchadas como la de la Gimnástica Segoviana, el último conjunto del fútbol modesto que ha atraído a un grupo inversor. «La idea de transformar nuestro club, que es una institución social y cultural muy importante de nuestra ciudad, de cuya sociedad procede y a cuya sociedad se debe, en una entidad con ánimo de lucro propiedad de inversores que buscan el rendimiento económico es básicamente la perversión de lo que un club debería ser», asegura a ABC un grupo de socios disconforme con el proyecto para convertir a la Gimnástica en SAD.

A pesar de la «familiaridad» del fútbol de Segunda B y especialmente el de Tercera división, donde militan equipos que los domingos apenas son capaces de reunir a un centenar de aficionados, las entidades de ambas categorías resultan cada vez más atractivas y apetitosas para inversores nacionales y extranjeros. Un interés, a veces sospechoso. Hace solo unos días se conocía el estudio elaborado durante meses por la empresa Innoventia para la firma Teknei en el que aparecen los diez clubes más rentables de ambas categorías para inyectar dinero y poder obtener beneficios deportivos y económicos a medio plazo. Una lista en la que figuran el Compostela, el Racing de Ferrol, el Mérida, el Real Jaén, el Orihuela, el Linares Deportivo, el Toledo, el Cacereño y el Zamora. También la Gimnástica Segoviana, el equipo que ha atraído finalmente al grupo inversor Teknei, que cuenta con intereses en el sector digital, con presencia en México y también con sede en España. Ese informe ha puesto en guardia a varias aficiones del fútbol modesto.

Teknei ya ha realizado una oferta por la Gimnástica Segoviana y, el próximo viernes (4 octubre), la directiva de este equipo, presidido por Agustín Cuenca, informará a los socios de la propuesta realizada por la multinacional tecnológica para tomar el control de la entidad, que pasa por una obligatoria conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Después de esa asamblea se celebrará un referéndum (20 de octubre) para que los socios decidan si aceptan o rechazan la oferta. De dar el visto bueno y como es habitual en este tipo de operaciones, se iniciaría el proceso de conversión, aunque la SAD no sería efectiva hasta la temporada 2020-2021. El plan ha generado controversia. También rechazo. Más de medio centenar de socios se reunieron ayer al final del partido ante el San Marta y formaron la «Plataforma 1928» (año de fundación del club) para evitar la conversión de la entidad en sociedad anónima.

«Claro que nos gustaría mejorar y ver a nuestro equipo en categorías superiores, pero no a cualquier precio. Este club tienen muchos años de vida y no podemos permitir que alguien que llega solo para intentar ganar dinero pueda poder en peligro su futuro. Los casos del Écija y del Jumilla asustan, pero hay otros muchos ejemplos», advierte a este periódico uno de los socios de la Gimnástica que rechaza la conversión en SAD. Actualmente, para jugar en el fútbol profesional (aunque existen excepciones como las de Real Madrid, Barcelona o Athletic), los clubes tienen que transformarse en sociedades anónimas, pero en las categorías modestas deciden los socios, que son los que mandan y los que se reúnen en asamblea, al menos una vez al año, para aprobar los presupuestos y tomar las decisiones importantes del club. Sin embargo, en los conjuntos de Segunda B y Tercera que pasan a ser sociedades anónimas deportivas se siguen las directrices de los propietarios, los accionistas, que son los que tomen las decisiones.

Ventajas e inconvenientes

Nacho Martínez-Abarca, abogado y asesor jurídico-deportivo, explica a ABC las ventajas que puede suponer la conversión de un club en SAD. «Especialmente el acceso a mayores recursos económicos al posibilitar la entrada en el club de inversores. Los propietarios poseen acciones, lo que constituye un título mercantil valorable y, lo que es más importante, transmisible, por lo que resulta atractivo para inversores al poder recuperar su inversión en un momento dado». Sin embargo, este experto en derecho deportivo también advierte de los posibles peligros: «En ocasiones, supone un reclamo para inversores que lo único que pretenden es especular con sus acciones, pudiendo quedar el club a merced de personas poco vinculadas con la entidad o la ciudad». En este sentido, añade que una sociedad anónima puede llegar a provocar «un alejamiento social del club (salvo una gran atomización de las acciones) debido a la mercantilización de la entidad».

El proyecto de Teknei para la Gimnástica Segoviana pasa por invertir fondos para llegar al fútbol profesional y pretende utilizar la tecnología de datos para potenciar el club, dada la experiencia de esta compañía en el sector tecnológico. «El plan de negocio a cinco años busca llegar a Segunda división y generar unos beneficios de 3,750 millones de euros a partir de una inversión de 1,5 millones de euros», explicó el administrador único de Teknei, Rafael López, en los micrófonos de Ser Deportivos Segovia. López confirmó que cuentan con el apoyo de Alex Aranzábal y Javier Jiménez, antiguos máximos mandatarios de la SD Éibar y el Córdoba CF en el fútbol profesional.

Otra pancarta, ayer, en La Albuera - ABC

Un proyecto ambicioso según Teknei, pero, para aficionados de la Gimnástica Segoviana, un simple canto de sirena que no les convence ni motiva. «La forma en que se pretende transformar el club en Sociedad Anónima proyecta muchas sombras que nos hacen desconfiar», advierten. Y justifican su temor. «Se pretende que los socios actuales del club no suscribamos las acciones que nos corresponderían y que de hacerlo supondrían el 100% de la propiedad y la no supremacía de ningún inversor sobre la voluntad de la masa social».

«Además, el socio inversor al que se nos invita a vender nuestro club no tiene ninguna experiencia en el mundo del fútbol, se trata de una pequeña empresa tecnológica que plantea la introducción de la inteligencia artificial en la gestión deportiva, económica y social del club, pero según se desprende de su propia página web no cuenta con ningún desarrollo informático o proyecto de él sobre ninguno de estos temas. Además presenta como asesores a algunas personas con un pasado oscuro en la gestión de otros clubes», aseguran a ABC.

Criptomonedas

Pero hay algo más que llama la atención y alerta a los socios contrarios a la conversión de la Gimnástica Segoviana en SAD. «El único movimiento que se le conoce al socio inversor y que publicita sobre fútbol es la emisión de una criptomoneda, a día de hoy no aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni por el Gobierno español, para financiar la compra de las acciones de nuestro club y/o de otros, prometiendo a los compradores de la citada criptomoneda el 75% de los recursos generados por nuestro club».

Como ha sucedido en otros caos, la propuesta de conversión del club en SAD ha generado un cisma difícil de coser. Agustín Cuenca, que en otras ocasiones ha rechazado otras ofertas para que inversores tomaran el control de la Gimnástica Segoviana, sí apoya esta propuesta y ha advertido que si los socios rechazan la conversión en sociedad anónima, la directiva dejaría el club. «Si no quieren la conversión, lo coherente es que gente que tenga ese pensamiento dirija el club», ha asegurado el actual presidente en medios locales. La Gimnástica Segoviana, mientras sigue su batalla en los campos del Grupo VIII de Tercera división, juega ahora en los despachos uno los partidos más importantes de su historia.