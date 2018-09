Fútbol El colista busca remontar ante el líder El Leganes recibe esta noche (20:00 horas. beIN La Liga) a un Barcelona que ya tropezó el domingo en el Camp Nou

Sergi Font

El Leganés recibe esta tarde noche al Barcelona en lo que será un duelo entre el colista y el líder en el que ambos equipos comienzan a tener urgencias. Los madrileños necesitan sumar puntos para tener opciones de abandonar el farolillo rojo de la competición y que el hundimiento en la clasificación no se convierta en una losa excesivamente pesada. Los azulgranas por su parte, necesitan recuperar las buenas sensaciones tras el empate ante el Gerona en el Camp Nou que permitió que sus rivales por el título les recortasen dos puntos. Los de Mauricio Pellegrino afrontan el choque después de perder este pasado fin de semana ante el Eibar en Ipurua, lo que significa que solo han sumado un punto de los 15 disputados. Esperan arañar algún punto antes de enfrentarse este fin de semana al Betis en el Benito Villamarín.

Los trece goles a favor y solo tres en cintra que ha registrado el Barcelona en sus cuatro vistas a Butarque no hacen sentir especialmente optimistas a los madrileños, aunque no será obstáculo para que Pellegrino introduzca algunas rotaciones, ya que sigue contando con las bajas de los defensas Ezequiel Muñoz y Kenneth Omeruo y de los extremos Alexander Szymanowski y José Manuel Arnaiz. Por arte azulgrana, el Barcelona afronta este encuentro con la posibilidad de que Ernesto Valverde mantenga las rotaciones que dejó entrever ante el Gerona. Si entonces jugaron de salida Lenglet, Semedo, Arthur y Arturo Vidal, es posible que alguno de ellos se mantenga en el once y dé entrada a otros futbolistas que no han tenido demasiados minutos esta temporada, como es el caso de Malcom, que acaba de recibir el alta médica.

El Barça no podrá contar con Lenglet, sancionado tras su polémica expulsión en el Camp Nou tras la intervención del VAR, que constató un codazo que Gil Manzano no había visto. La expulsión del francés condicionó en cierta manera el juego del equipo, aunque éste tiró de orgullo para evitar la derrota. Ese empate, primero de la temporada, no tapa un inicio algo irregular en el juego del vigente campeón de Liga. Y, si bien se ha destapado como el equipo más goleador de la competición con 16 goles, está sufriendo más de lo previsto en defensa. En las primeras cinco jornadas, el Barcelona ha recibido cinco goles, unas cifras que contrastan con las de la temporada pasada, cuando Marc-André ter Stegen solo encajó nueve goles en toda la primera vuelta. Pese a ello, el conjunto azulgrana comparte liderato con el Real Madrid, después de un inicio de temporada en el que todavía no se ha visto las caras con rivales directos.

«Con nuestras características tenemos que tratar de ser valientes ante el Barça. El de mañana (por hoy) es un partido que se debe afrontar con valentía y haciendo daño. Veo al equipo fuerte, con la suficiente humildad para revertir esta situación. Queremos que nuestro público se sienta orgulloso Y hacer el mejor partido posible. El resultado es muy importante. Mañana (por hoy) lo veo como una gran oportunidad para crecer y saber jugar este tipo de encuentros», explicó Pellegrino.