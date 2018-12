Fútbol Cita de leyenda en Japón Japón y Andrés Iniesta seducen a Villa, que acabará su carrera en el Vissel Kobe nipón

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 02/12/2018 02:07h

«Vamos a disfrutar del fútbol juntos». Así anunciaba David Villa su fichaje por el Vissel Kobe, equipo en el que milita Andrés Iniesta, con el que ya compartió momentos de gloria en el Barcelona pero, sobre todo, en la selección española. Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, sigue empeñado en dar trascendencia al balompié japonés, aunque para ello convierta la J1 League en un cementerio de elefantes que aún deslumbran en sus últimos estertores futbolísticos. El propietario de la empresa de ventas online y del Vissel Kobe ha reunido en su equipo al máximo goleador de la historia de la selección española (59 goles) y al hombre que anotó el gol más importante de la Roja. Ambos levantaron la Copa del Mundo en Sudáfrica, la Eurocopa de Austria y Suiza en 2008 y la Champions League con el Barcelona en 2011, entre muchos otros títulos.

Iniesta no ha tardado en dar la bienvenida al asturiano aprovechando las redes sociales. «¡Bienvenido al Vissel Kobe, Guaje! Feliz de volver a compartir vestuario contigo», publicaba el manchego, que el pasado 24 de mayo fue presentado en su nuevo club. Kobe parece ser el último destino de Villa, al que su grave lesión en la semifinal del Mundial de Clubes de 2011 supuso un punto de inflexión. Se fracturó la tibia y sufrió un largo periodo de inactividad que le dejó fuera de la Eurocopa de 2012. El asturiano se sobrepuso y acabó regresando a la selección pero en el Barcelona no tuvo tanta suerte. Su escaso feeling con Messi derivó en un traspaso al Atlético de Madrid, en el que solo estuvo una temporada (2013-14). Tratando de aprovechar sus últimos destellos, le tomó el gusto a hacer y deshacer maletas y trató de que el fútbol le aportara vivencias trascendiendo los terrenos de juego. Australia (Melbourne City, 2014-15) y Estados Unidos (New York City, 2015-2018) llenaron de experiencia el zurrón del Guaje, que ahora se propone una última parada en Japón alentado por la bonanza económica del país nipón y el cobijo de Iniesta. «Las ganas que ha puesto el Vissel y su motivación por hacerse un nombre en Japón» han sido las claves que han llevado a Villa a aceptar la oferta de Mikitani. El ariete ha añadido que su decisión definitiva se debe a que se trata de un «proyecto en construcción donde se quiere jugar a un fútbol técnico y de posesión», aseguró el que futbolista, que también dejó poso en el Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia y Atlético de Madrid.

Torres, en el Sagan Tosu

Precisamente, otro de los alicientes que tendrá Villa será reencontrarse también con Fernando Torres, con el que estuvo a punto de coincidir en el Atlético de Madrid (Fernando llegó el mismo verano que David se marchaba a Australia) pero con el que compartió vestuario en la selección Española durante la etapa gloriosa de Luis Aragonés y Vicente del Bosque. «El Niño» juega en Sagan Tosu de la J1 League. No obstante, Villa no se esconde cuando señala a Iniesta como el factor determinante para aceptar la aventura asiática. «Aquí está el jugador que mejor canaliza ese juego de posesión, que es Iniesta. Más que un compañero es un gran amigo para mí», certifica el nuevo ídolo de la promocionada Liga japonesa.