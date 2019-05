Lionel Messi fue parte fundamental de la contundente victoria del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou ante el Liverpool (3-0), que pone a los azulgranas, con permiso de Anfield, con un pie en la final de la Champions League.

El '10' del Barça resultó de nuevo un factor desequilibrante a favor de su equipo y coronó la actuación con una asombroso gol de falta que provocó el delirio en la grada del coliseo azulgrana. Y no solo entre los seguidores culés.

El tanto de Messi provocó también la eufórica reacción de dos exfutbolistas ingleses que ahora comentan para la televisión de aquel país: Gary Lineker y Rio Ferdinand. Ambos saltaron de su asiento cuando el balón besó la red y saltaron abrazados con cara de completo alucine por la obra de arte de Messi.

Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona ... u have to get excited! Wow 💥⚽️ ps. Get the sound on 🔊 #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF

Lineker, con pasado azulgrana, compartió sus sentimientos a través de las redes sociales: «WOW! Simplemente wow. Messi anota su gol 600 con el Barcelona con el mejor lanzamiento de falta que se pueda ver. El pequeño genio desafía a la lógica».

WOW! Just Wow. Messi scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.🐐🐐