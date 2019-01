Así celebró Mohamed Salah volver a ser elegido mejor futbolista africano del año

El egipcio Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se mostró muy feliz en Dakar durante la gala de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en la que volvió a recibir el galardón al mejor futbolista africano del año.

Salah, finalista de la Liga de Campeones y autor de 38 goles en 2018 con el Liverpool, repite como ganador de este galardón por segundo año consecutivo, por delante de su compañero senegalés en el club inglés Sadio Mane, que fue segundo, y del atacante gabonés del Arsenal Pierre Emerick Aubameyang, que terminó tercero.

Mo Salah has been named African Footballer of the Year again. The ceremony looks a great night out. pic.twitter.com/sgMmsq7pkL