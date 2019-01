Fútbol Busquets trastoca los planes de Valverde Su presencia en Getafe es dudosa por un cuadro de vómitos y malesatr que ha presentado en las últimas horas

Sergi Font

Espera impaciente Ernesto Valverde las horas previas al desplazamiento a Getafe con ganas de saber si Sergio Busquets puede formar parte de la expedición azulgrana ante el cuadro de vómitos y malestar general que le impidió entrenarse ayer con normalidad. Precisamente, este problema podría impedir que el centrocampista se desplazase a Madrid y por tanto se perdiera el primer partido del año. Sería un serio contratiempo para Valverde, que tiene en Busquets a uno de sus baluartes, como demuestra que es el jugador de la plantilla que más partidos ha disputado. El de Badía del Vallés ha participado en todos los encuentros de Liga y Champions, entrando incluso al campo en aquellos choques en los que había recibido descanso y estaban decididos, como en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. El partido de la ida fue el único que no ha disputado, ya que no entró en la convocatoria para que pudiera descansar.

Junto con Ivan Rakitic es uno de los jugadores de campo más utilizados por Valverde. Una de las causas es que no tiene un recambio claro en la demarcación en la que juega. Oriol Busquets, del filial, se perfila como su relevo a largo plazo. En cualquier caso deberá reinventar el centro del campo si Sergio no se recupera a tiempo y no puede viajar a Madrid. No son demasiadas las variantes que maneja, aunque la que más fuerza adquiere es la de colocar a Rakitic en su puesto. El croata se situaría en el pivote, algo que ya ha realizado en algún encuentro, aunque su rendimiento no es el mismo que jugando más adelantado. Arthur, que recuperaría la titularidad tras la lesión que le dejó fuera en los últimos choques de 2018, y Arturo Vidal podrían ser sus compañeros en el centro del campo. El chileno aportaría la garra que habitualmente transmite Rakitic.

La segunda opción favorita de Valverde en estos casos es ubicar a Sergi Roberto en el mediocampo, lo que mantendría a Nelson Semedo en el lateral derecho, posición que habitualmente ocupa el catalán. Con esta disposición quedaría menos claro quién acompaña al pivote. Si Rakitic parece fijo, el tercer puesto de lo tendrían que disputar Arturo Vidal, Arthur e, incluso, Coutinho, que ha alternado los puestos de interior con los de extremo. El buen momento de forma de Dembélé parecen otorgarle una plaza fija en el ataque junto a Messi y Luis Suárez, por lo que bajar a a la zona de medios parece la forma más sencilla de buscarle ubicación al fichaje más caro de la historia del Barcelona. De todas formas, Valverde aún dispone de un entrenamiento y 24 horas para tomar una decisión y, sobre todo, saber si Busquets está en disposición de jugar.