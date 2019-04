Liga Santander «Bordalás tiene mucho sentido del humor, nadie se libraba de sus motes» Exjugadores y compañeros del técnico que ha puesto al Getafe en puestos de Champions explican a ABC las claves de su éxito

Cuando en 2016 José Bordalás (Alicante, 5-3-1964) se subió en el coche para viajar a Madrid, el Getafe coqueteaba con los puestos de descenso a Segunda B después de un inicio de temporada decepcionante con Juan Eduardo Esnáider en el banquillo. Ángel Torres, el presidente del club, apostó por un técnico de fuerte personalidad para intentar revertir el rumbo de un equipo al que acabó metiendo en el playoff de ascenso a Primera división y que finalmente celebró el salto a la élite. Tres años después de presentarse al vestuario, y tras golear este domingo al Sevilla (3-0), ese entrenador forjado en las categorías inferiores del fútbol tiene a su equipo cuarto de la Liga con el quinto presupuesto más bajo del campeonato y hace soñar a la afición con la clasificación para Champions. Los que conocen al alicantino saben que el éxito no se sube a la cabeza de un preparador que mantiene los pies en el suelo y que siempre trata de aplacar la euforia de los suyos recordando una de las frases que se le quedó grabada de uno de sus grandes maestros: «Como decía Luis Aragonés, si sacas pecho te lo pueden hundir».

«En ningún momento hablaré de Champions porque quedan muchos puntos en juego y tenemos que seguir con la misma humildad y sin euforias», insistió este domingo en rueda de prensa Bordalás, uno de esos técnicos que no ha llegado a la cima del fútbol español avalado por su pasado como futbolista. Las lesiones cortaron su progresión, aunque no acabaron con su ilusión de triunfar en este deporte. Comenzó a entrenar a conjuntos de categorías inferiores alicantinos hasta que en el curso 1995-96 firmó por el Benidorm en Segunda división B, donde tuvo a sus órdenes a Pepe Mel, ahora su compañero de profesión. Alicante, Novelda, Hércules, Alcoyano y Elche fueron sus equipos hasta que aterrizó en Alcorcón, donde le recuerdan con cariño. «Su mejor virtud es que obtiene lo mejor de cada jugador, les motiva y les tiene siempre enchufados. Es un ganador nato», explican a ABC desde el club madrileño, donde no se extrañan de su éxito en Getafe. Un técnico metódico y exigente, pero también cercano. «En los viajes siempre nos contaba anécdotas graciosas, tiene muy buen sentido del humor, aquí nadie se libraba de sus motes», añaden desde el conjunto alfarero, del que se separó en 2014 para dirigir al Alavés, también en Segunda.

En Vitoria coincidió con Juli, delantero de su confianza con el que ya había compartido vestuario en el Alicante, el Elche y el Alcorcón. El veterano atacante, ahora en la plantilla del Hércules, conoce bien a Bordalás y le describe como «un entrenador capaz de sacar de sus jugadores el cien por ciento y de hacer creer a los suyos que son los mejores. Es un magnifico psicólogo y está siempre a muerte con sus jugadores». «Sus equipos son aguerridos, trabajadores, no dan un balón por perdido independientemente de la zona del campo donde se encuentre», añade.

Dos ascensos seguidos

Un curso en Vitoria bastó para que Bordalás ascendiera al Alavés a Primera, aunque no continuó porque su fuerte carácter no terminó de gustar en Mendizorroza, donde una tarde llegó a dar un fuerte puñetazo a la puerta de la sala de prensa. Una personalidad brava que aún conserva y que en la élite ha provocado enfrentamientos públicos con compañeros como Quique Setién o Marcelino. Lo que sí ha ido moldeando con los años es su imagen, mucho más cuidada y moderna que en los inicios. «Siempre era muy cuidadoso con su imagen, no aparecía de cualquier manera ante los medios», recuerdan en Alcorcón.

Tras dejar el Alavés, Bordalás llegó al Getafe como recambio de Esnáider y firmó su segundo ascenso seguido a Primera. Tres años después, su gran sueño, aunque no lo diga públicamente, es llevar a su equipo a la League Champions.