Fútbol Bartomeu aconseja a Valverde que mire a la cantera El presidente no descarta fichar un central pero cree que es una gran oportunidad para La Masía

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 17/10/2018 11:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las lesiones de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen han generado cierta inquietud en el Barcelona, ya que Ernesto Valverde solo tendrá a Gerard Piqué y a Clement Lenglet para afrontar el complicado calendario que se avecina, en el que destacan los tres próximos partidos: sevilla, Inter de Milán y Real Madrid. El debate generado apunta a la necesidad de reforzarse en la posición de central durante el mercado de invierno, algo que no todos los seguidores comparten. La aportación de la Masía es uno de los argumentos utilizados por aquéllos que prefieren ver a más jugadores de la casa sobre el terreno de juego en lugar de invertir en foráneos que son una incógnita. Además, la parcela económica del club cerró sus cuentas sin prever ninguna incorporación en lo que resta de temporada. Ahora ha sido Josep Maria Bartomeu el que ha participado en la discusión. Sin cerrar la posibilidad de acudir al mercado invernal, el presidente le ha aconsejado al entrenador que mire hacia la Masía. No hay que olvidar que uno de los motivos que argumentaron el fichaje de Valverde fue su apuesta por la cantera en los equipos en los que había estado.

«Hemos tenido la mala suerte de que los dos lesionados jugaran en la posición de central y el Barcelona siempre ha estado en el mercado», admitió el dirigente azulgrana durante la Gala de las Estrellas del Fútbol Catalán que se ha celebrado en la Antigua Fábrica Damm de la Ciudad Condal y en la que ha entregado el Premio al Jugador con más Proyección, que ha recaído en el centrocampista del Barça B Carles Aleñá. De todas formas, Bartomeu ha pedido prudencia, ya que aún hay margen para que los dos futbolistas lesionados puedan recuperarse antes de que abra la ventana invernal. «En enero se verá cuál es la situación, pero ahora mismo no podemos hacer nada ni fichar a nadie», se mostró firme el presidente. Aunque el mensaje fue claro e iba dirigido a Valverde: «El filial tiene una oportunidad», refiriéndose a Chumi, Cuenca o Mingueza, que podrían dar un paso adelante y empezar a formar parte del primer equipo.

Para estos próximos partidos se espera que no haya ningún problema con Piqué ni con Lenglet. Los dos zagueros estarán descansados porque no han tenido ningún compromiso de selección. No obstante, al margen de los canteranos mencionados, Valverde también maneja algunas alternativas de urgencia si alguno de los dos sufriera algún contratiempo, ya que ha varios futbolistas que podrían reconvertir su posición. El favorito del técnico es Sergio Busquets. Retrasar al de Badía es una opción, ya que Rakitic podría jugar de pivote. Busquets ya ha jugado varios partidos en esta posición, sobre todo en la época de Guardiola, aunque sufre en exceso y no se siente cómodo. Su gran déficit es la falta de velocidad en un equipo que suele atacar mucho y al que le están haciendo los goles a la contra. Por este motivo, otra de las alternativas que están sobre la mesa es recolocar a un lateral, que suele ser mucho más veloz y puede corregir la posición. En este caso el escogido sería Semedo, que tampoco es un fijo en el lateral derecho y evitaría tener que retocar excesivas posiciones.