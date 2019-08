Fútbol El Barcelona visita San Mamés con Griezmann y sin Messi El argentino no supera sus problemas musculares y el francés se presenta con el Athletic como víctima favorita

Sergi Font Barcelona Actualizado: 16/08/2019 09:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Arranca la Liga. Quería Luis Rubiales que el primer partido del campeonato fuera de alto copete y no se puede pedir más. Athletic Club contra el Barcelona en San Mamés (21:00 horas, Movistar LaLiga). La Catedral recibe al vigente campeón, que ha realizado una muy buena temporada a pesar de no poder contar con Leo Messi. El argentino, que llegó más tarde por haber disputado la Copa América, se lesionó en el primer entrenamiento y no ha podido completar ninguna sesión con sus compañeros. «No vamos a arriesgar y menos con Leo. Todavía no ha entrenado con el equipo. Vamos a esperar pero sigue un proceso de recuperación bastante bueno», explicaba ayer Ernesto Valverde, que no le gusta pisar San Mamés como visitante. «Vuelvo a jugar a San Mamés, siempre me resulta difícil jugarlo y prefiero que pase cuanto antes. Es un rival que sé lo que hace en el campo, lo que aprieta y lo que aprieta el público».

No estará Leo Messi, que apura sus opciones de estar la próxima semana en el Camp Nou ante el Betis, pero si en cambio Antoine Griezmann en el que sera su debut en partido oficial. Tras marcarle un gol al Nápoles en el último amistoso de la pretemporada, quiere hacerlo ahora ante su víctima favorita, el Athetic Club. El francés, avivado por la rivalidad existente con los bilbainos cuando militaba en la Real Sociedad, siempre se ha motivado ante el equipo rojiblanco. Lo demuestran los ocho goles que les ha endosado en la Liga, cinco de ellos en San Mamés. Si esta noche repite , convertirá al Athetic en el equipo al que más goles ha marcado y que ahora comparte junto al Valladolid, Valencia y Celta. Ousmane Dembélé y Luis Suárez tienen todos los números para compartir la delantera con el atacante galo.

Con casi total seguridad también será la puesta de largo de Frenkie de Jong, futbolista llamado a hilvanar el juego del Barcelona en los próximos años. El holandés formará pareja con Sergio Busquets. Con una plantilla superpoblada de centrocampistas, la primera alineación de Valverde será una declaración de intenciones. Habrá que ver cuál es el rol de Ivan Rakitic después de las palabras del técnico la pasada semana en la que dejaba entrever que no sería tan importante como años anteriores. Arthur, Arturo Vidal, Aleñá y Sergi Roberto también deberán pelear por una vacante de la que parece fuera Coutinho, que ha perdido la confianza del entrenador y de la grada. El brasileño está en la rampa de salida y el club azulgrana espera poder traspasarlo antes de que cierre el mercado.

El Athletic espera con la intención de brindar la primera victoria a su afición. Será un día especial para Iñaki Williams, que espera celebrar su renovación hasta 2018 con un gol ante los azulgranas. Con una cláusula de rescisión de 135 millones de euros, el delantero se presenta como el hombre más peligroso de los vascos, que tendrá en Raúl García e Iker Muniain a sus grandes aliados. Gaizka Garitano quiere empezar a sentar las bases que propuso la pasada temporada cuando no solo salvó a un equipo a la deriva sino que lo tuvo hasta el final peleando por Europa. No obstante, todo hace pensar que no podrá contar con Iñigo Martínez, Iñigo Córdoba e Ibai Gómez. Y es baja segura Iñigo Lekue. Los dos primeros apuntaban a titulares y los dos últimos eran opciones para relevar a Córdoba.