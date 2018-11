Fútbol - Liga Iberdrola El Barcelona quiere dormir líder Las azulgranas juegan esta noche ante la Real Sociedad tras ganar el domingo al Atlético, que mañana recibe al Rayo

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 21/11/2018 11:40h

El Barcelona tiene esta noche su primera oportunidad de asaltar el liderato liguero tras colocarse a un punto del Atlético de Madrid gracias a la victoria de las azulgranas sobre las colchoneras este pasado domingo en el Mini Estadi. Un gol en el tiempo de prolongación de Toni Duggan deshizo el 1-1 del marcador y permitió que el equipo de Fran Sánchez, que ha cedido dos empates (Levante y Valencia) en estas primeras nueve jornadas ligueras, se acercara al Atlético, que aún no había perdido ningún duelo. Regresa ahora entre semana la Liga Iberdrola y e Barcelona tratará de vencer en Zubieta a la Real Sociedad (20:45 horas) para superar momentáneamente a las colchoneras, que mañana reciben al Rayo Vallecano (20:45 horas), en un partido que parten como favoritas.

Si el Barça gana al equipo de Gonzalo Arconada, habrá pasado en tres días de estar a siete puntos por debajo del líder a dormir en la primera posición con dos puntos de ventaja momentánea sobre el Atlético. «Ahora hay que hacer bueno el triunfo ante el líder», ha pedido Fran Sánchez, que quiere romper la hegemonía de estos últimos años de las madrileñas en la Liga. El técnico considera que la hazaña lograda en la prolongación no serviría de nada y se tropieza ante la Real Sociedad: « Ganar al líder siempre es importante, y más cómo se hizo, con la euforia del descuento, pero hay que mantener los pies en la tierra para hacer bueno ese triunfo». Y advirtió del peligro que conlleva enfrentarse al equipo txuri urdin: «La Real siempre es un equipo muy intenso y ya el año pasado no fuimos capaces de ganarla en el Mini Estadi. Aquel día plantearon un partido defensivo. Delante tienen jugadoras rápidas con la que hay que estar muy alerta en un campo que siempre es complicado». Toni Duggan, por su parte explicó que al marcar el gol del triunfo sintió «una sensación fantástica ayudar al equipo a ganar a un rival muy fuerte, pero solo es un primer paso. La Real será también difícil y hay que ganar».

Será una jornada importante para el Levante, que hoy visita el campo del Granadilla Egatesa (21:00 horas). Las valencianas, que marchan en tercera posición a cuatro puntos del líder, tratarán de no perder el tren de la Liga y mantenerse cerca de la cabeza, ya que son una seria alternativa a desbancar a los dos favoritos, Barça y Atlético. No obstante, el Granadilla está realizando una buena temporada, parece haber superado la traumática baja repentina por enfermedad de su entrenador, Toni Ayala, y Pier ha logrado mantener la buena trayectoria de las tinerfeñas, que se mantienen en la cuarta plaza. El Levante, que se ha reforzado mucho esta temporada, se siente aliviado por la explosión de Charlyn Corral, máxima goleadora de la temporada pasada. La mexicana, que estaba atravesando un periodo de sequía anotó tres goles este pasado fin de semana en la goleada al Málaga (7-0). Hay que recordar que el próximo fin de semana no habrá Liga Iberdrola, ya que se disputarán los octavos de final de la Copa de la Reina.