Fútbol El Barcelona pierde la paciencia con De Ligt En el club azulgrana no gustan las largas que está dando el central, que negocia también con el PSG

El Barcelona anda con la mosca detrás de la oreja con Matthijs de Ligt, el central holandés que se presume será el mejor defensor del mundo en un futuro. Tras llegar a un acuerdo con el Ajax por unos 75 millones de euros, el club azulgrana se ha encontrado con las largas que está dando el neerlandés cada vez que le preguntan por su futuro y la tardanza en contestar a la propuesta culé. La oferta económica que le ha realizado el PSG, en torno a los 20 millones de euros por temporada, ha dinamitado la operación azulgrana, que confiaba en varios aspectos para convencer a De Ligt. El primero de ellos era la filosofía de club y estilo de juego, muy similar a la del Ajax de Ámsterdam. Jugadores como Koeman, Cocú, De Boer... triunfaron en el club catalán, y antaño también lo hicieron iconos como Cruyff o Neeskens. Y la guinda del pastel la ponía la llegada al Camp Nou de Frenkie de Jong, uno de los mejores amigos de De Ligt.

No obstante, ha habido varios aspectos que han torcido el fichaje del futbolista. Uno de ellos es no tener asegurada la titularidad en un equipo en el que Piqué parece intocable a pesar de su edad y en el que tendría que competir con Lenglet y Umtiti, que ya han demostrado su valía y encaje en el juego del Barcelona. Matthijs tema que su edad, 19 años, sea un handicap negativo a la hora de pelear por un sitio en el once de Valverde. Otro aspecto ha sido el económico. El Barcelona no está dispuesto a quebrantar su escala salarial, perfectamente estructurada. El club azulgrana le ofrece un escalafón similar al de su compatriota De Jong, acabado de llegar también. El PSG, en cambio, le convertiría en uno de los centrales mejor pagados del mundo. La diferencia es abismal y eso está haciendo que el futbolista se lo piense.

Pero, sin duda, uno de los factores más determinantes es Mino Raiola, agente del jugador y que no está dispuesto a perder parte de su comisión por uno de los traspasos que se presumen más caros de este mercado estival. Además, ,no hay que olvidar la estrecha relación de amistad que el controvertido representante mantiene con Leonardo, que está muy cerca de ser confirmado como nuevo director deportivo del club francés, sustituyendo a Antero Henrique. Esta relación puede permitir el acercamiento de De Jong a París, aunque Raiola se ha encargado de desmentir que ayer estuviera negociando en las oficinas del Parque de los Príncipes. Por todos estos motivos, desde dentro de la directiva azulgrana ya se han levantado algunas voces discordantes con el fichaje de De Jong, ya que no quieren que un jugador tan joven se mueva únicamente por dinero.